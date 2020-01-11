Вдохновляет путешествовать: ученые доказали неожиданную пользу Instagram

Социальная сеть помогает принять решение, куда стоит поехать

Instagram вдохновляет миллениалов на путешествия Фото: Depositphotos

Социальная сеть Instagram, которая ввела важный запрет на фото, вдохновляет представителей поколения миллениалов на новые поездки. Об этом говорится в глобальном исследовании, проведенном для InterContinental ICons, передает сайт The Travel.

Согласно данным ученых, Instagram помогает принять решение, куда стоит поехать. Миллениалы больше склонны воспринимать показанное на этой платформе как стимул увидеть мир, что делает социальные медиа сегодня более влиятельным фактором, чем туристические брошюры и сайты.

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В ходе опроса почти все участники указали, что хотят путешествовать хотя бы раз в году, а почти 40% хотели бы больше использовать социальные Сети в будущих поездках. Более половины опрашиваемых сказали, что селфи добавляет путешествиям сентиментальности, делая их более значимыми.

Миллениалы, или Поколение Y – в социологии и демографии поколение родившихся между 1981 и 2000 годами, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые технологии.

Напомним, что ранее в Украине произошел массовый сбой Facebook и Instagram. Также мы рассказывали, что вскоре Facebook изменится до неузнаваемости.

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