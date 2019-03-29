Великобритания повышает стоимость виз: подробности

Для многократных виз на срок до шести месяцев сбор повысится с 93 до 95 фунтов

Стоимость виз в Великобританию растет Фото: Pixabay

Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок. Об этом сообщил департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства.

Так, для многократных виз на срок до шести месяцев сбор повысится с 93 до 95 фунтов (с 3 314 грн до 3 385 грн), на срок до двух лет — с 350 до 361 фунта (с 12 473 грн до 12 865 грн), на срок до пяти лет — с 636 до 655 фунтов (с 22 665 грн до 23 342 грн), на срок до 10 лет — с 798 до 822 фунтов (28 435 грн до 29 291 грн). Также вырастет стоимость виз для академических визитов и виз, выдаваемых для лечения — с 186 до 190 фунтов (с 6 628 до 6 771 грн). Стоимость всех остальных видов гостевых виз останется без изменений.

Отмечается, что количество туристов, посетивших Великобританию в 2018 году, сократилось на 4%, до 37,8 млн человек. Расходы туристов в Великобритании в прошлом году снизились на 7%, до 22,7 млрд фунтов стерлингов.

Ранее также стало известно, что безвизом с ЕС воспользовались два миллиона украинцев. Кроме того, более чем за год безвиза с Евросоюзом украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов. Также сообщалось, что сейчас обсуждается вопрос введения безвизового режима между Украиной и Кореей.

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