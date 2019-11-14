Венеция под водой: самые интересные факты о городе, фото до и после потопа

"Сегодня" сравнили, как выглядел самый романтический город Италии до и после масштабного наводнения

Венеция Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

Венеция переживает крупнейшее наводнение за последние 50 лет. 13 ноября уровень воды превысил отметку в 187 см. Выше было только в 1966 году – 198 см. К слову, максимальная высота венецианских островов – всего два метра над уровнем моря. А самая низкая точка города – это знаменитая площадь Сан-Марко, где находятся чуть ли не все самые известные достопримечательности города.

Почему Венеция тонет

Всему виной не только глобальное потепление, но и в человеческой деятельности. 90% воды до 1960-х годов венецианцы добывали из артезианских бассейнов, в результате за 35 лет грунт осел на шесть сантиметров. Чтоб исправить эту ситуацию, власти запретили пользоваться подземными источниками для нужд заводов и фабрик, а также закрыли артезианские колодцы в самом городе.

Смотрите видео: затоплено более 80% Венеции

Видео: Reuters

По прогнозам, в ближайшие 100 лет море может подняться еще на 50 сантиметров. Тогда все улицы и площади окажутся под водой, первые этажи домов будут затоплены.

"Сегодня" сравнили, как выглядел самый романтический город Италии до и после масштабного наводнения в этом году. Кроме того, мы подготовили несколько очень интересных фактов об этом городе.

Интересные факты о Венеции

С конца VII века по 1797 год Венеция была отдельным государством – Венецианской республикой. И была она довольно крупной и могущественной. Но в итоге ее постиг упадок – после Наполеоновских войн республика присоединилась к Австрийской империи, а еще позже вошла в королевство Италия.

Венеция – первый город, который стал производить зеркала в промышленном масштабе. Венецианцы к XVII веку изготовляли самые большие зеркала в мире.

В XVI веке вошло в обиход название "газета" – по наименованию мелкой итальянской монеты "gazzetta", столько стоил рукописный листок новостей в Венеции.

В Венеции книгопечатник Альдо Мануцци в XV веке изобрел курсив, тот самый наклон шрифта Italic.

Гондолы делают только в двух мастерских – и только в Венеции. Стоит такая лодка намного дороже автомобиля. Большинству лодок жители города дают женские имена: Джульетта, Лаура, Анна-Мария, Лучия.

Венецию разделяют 117 островов, на которых можно сосчитать около трех тысяч переулков.

Недвижимость в Венеции – одна из самых дорогих в Италии.

В Венеции родился знаменитый любовник Джакомо Казанова, путешественник Марко Поло и композитор Антонио Вивальди.

Венецианский карнавал официально признан одним из самых древних, впервые его провели в 1094 году. В средневековье во время карнавала не действовали правила повседневности: и зажиточный и бедный мог делать все, что захочет.

Напомним, ранее сообщалось, что Италию заливают смертоносные ливни.

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