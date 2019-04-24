Версаль во Франции: интересные факты, фото и как добраться

23 апреля знаменитый Версальский дворец мог сгореть в пожаре

Версальский дворец во Франции Фото: Depositphotos

Версальский дворец – это роскошная резиденция французских королей, которая располагается в 13 километрах к юго-западу от Парижа. Дворец по праву считают одной из визитных карточек Франции – здесь можно увидеть роскошные интерьеры, невероятной красоты фонтаны и сады. Сложно поверить, что 23 апреля Версаль мог сгореть в пожаре, как это недавно случилось с одним из самых известных соборов мира – Нотр-Дамом.

Интересные факты про Версальский дворец

Строительство Версальского дворца начал Людовик XIV в 1661 году. Здание возвели на месте бывшего Охотничьего домика, служившего пристанищем Людовику XIII во время его поездок за пределы Парижа.

Версальский дворец был резиденцией монархов около ста лет. Но после Французской революции 1789 года Марию-Антуанетту и Людовика XVІ арестовали и казнили в Париже. После этих событий дворец утратил свое политическое и административное значение.

Версальский дворец Фото: Depositphotos

Версальский дворец спроектирован в стиле классицизма. Среди самых красивых его залов: Галерея битв, Зеркальная галерея, Королевская опера и дворцовая часовня.

Если бы Версальский дворец был построен сегодня, он стоил бы около двух миллиардов долларов США: там есть более 700 комнат, 60 лестниц и 1200 каминов. В садах 400 скульптур и 1400 фонтанов, а во дворце расположено более 5000 отдельных предметов мебели.

Версальский дворец Фото: Depositphotos

Поспешное строительство и недостаток средств привели к тому, что многие камины в здании просто не функционировали, хотя построены были с целью обогрева помещений. К тому же в дверях и окнах дворца виднелись зазоры, отчего по залам гулял ветер. Здание было очень холодным при всем своем великолепии.

Дни работы фонтанов превращаются в настоящие шоу: фонтаны синхронизированы с музыкой, благодаря чему и производят совершенно незабываемое впечатление.

Версальский дворец находится под номером 83 в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Версальский дворец Фото: Depositphotos

Летом субботними вечерами проводятся световые шоу, в которых задействованы фонтаны и фейерверки.

Общая площадь дворца без парковой территории составляет 67 тысяч квадратных километров.

Как добраться в Версальский дворец

Проще всего до Версаля добраться на метро (RER) по линии C – вам будет нужно доехать до станции Versailles – Rive Gauche, которая находится неподалеку от самого дворца. Кроме того, в Версаль отправляются поезда с вокзалов Gare Montparnasse (станция Versailles Chantiers) и Gare St-Lazare (станция Versailles – Rive Droite). Билеты на метро и на поезда стоят одинаково – 2,8 евро в одну сторону.

Посещение Версальского дворца – платное. Стоимость билета для одного взрослого составляет 27 евро.

Напомним, на прошлой неделе во французской столице горел Собор Парижской Богоматери. В результате случившегося у Нотр-Дам рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Несмотря на то, что основная часть собора уцелела, представители его администрации считают, что сохранность основания собора находится под большой угрозой, поскольку две несущие конструкции храма были уничтожены огнем.

Смотрите видео: пожар в Соборе Парижской Богоматери

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

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