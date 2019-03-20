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Власти Египта сделали серьезное заявление для туристов

В Египте готовятся ввести новый сбор с туристов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:02
Египет вводит новый налог для туристов
Египет вводит новый налог для туристов
Фото: Pixabay

Аэропортовый сбор в Египте будет пересмотрен впервые с 2013 года. Со всех пассажиров международных регулярных и чартерных рейсов, вылетающих из аэропортов Египта, будут взиматься 25 долларов — на пять долларов больше, чем раньше. Насколько при этом повысится цена билета, зависит от политики авикомпании, а также от типа билета: перелет лоукостером или место в бизнес-классе, сообщает местное издание "Вето".

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В Египте подсчитали, что в 2018 году туристы принесли стране 12 млрд долларов. Это самый высокий показатель доходов за последние восемь лет. В новом сезоне Египет ждет прибытия 11,7 млн туристов. В Египет в основном приезжают из Германии, России, Великобритании, Саудовской Аравии и Италии.

Напомним, популярный среди украинцев курорт изменит цены на отдых. Власти турецкой Анталии провели предсезонное совещание, где были озвучены цели и задачи на 2019 год. Кроме этого, туристы смогут бесплатно пожить в самой счастливой стране.

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