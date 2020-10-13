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Внутренний туризм: проект "ВеСело" рассказывает о современных украинских селах

Сегодня, 18:05

14 октября команда проекта оправится изучать село Волосское Днепропетровской области

В связи с карантином часть украинцев отказалась от отдыха за рубежом, зато – начали развивать внутренний туризм. Путешественникам уже не интересны известные туристические места, сегодня они исследуют уникальные поселки, о которых незаслуженно мало рассказывают все путеводители.

Проект "ВеСело" сайта depo.ua решил помочь исследовать родную страну, и знакомит зрителей с уникальными деревнями, где жизнь сельской глубинки поразит любого украинца своей современностью.

Проект
Проект "ВеСело" рассказывает о современных украинских селах
Фото: пресс-служба

14 октября, в День защитника Украины и в День украинского казачества, команда "ВеСело" оправится изучать село Волосское Днепропетровской области. Еще несколько лет назад это село считали вымирающим, а сегодня в нем есть собственный туристический маршрут, прокат велосипедов, два гида, тренажерный зал и система бесконтактной оплаты в школе. Волосское имеет все шансы стать финалистом сезона и получить звание "Лучшее село 2020".

Команда отправится в путь в среду на рассвете, и уже традиционно все ее перемещения будут сопровождаться дневниками в реальном времени в Facebook и Instagram. Больше о поездке вы узнаете на сайте проекта и YouTube, где будут размещены отчетный сюжет, эксклюзивные интервью и фотоотчет.

Ранее стало известно, что курорт Куяльник в Одесской области может исчезнуть уже через несколько лет. Также вам может быть интересно узнать, что делать в Одессе, когда море холодное.

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