ТОП-7 вещей, которые нужно сделать в Виннице в выходные
Винница – идеальный вариант для семейной поездки за впечатлениями
Если вы пока не накопили на итальянскую Венецию, смело отправляйтесь на выходные в украинскую Винницу. Это город на воде со множеством волшебных парков и скверов, креативных музеев, а также город чистоты, открытий и идей. Поскольку впереди украинцев ждут выходные на День Конституции, почему бы не провести их именно в Виннице. Мы расскажем, что посмотреть и где погулять, чтобы почувствовать весь колорит гостеприимного подольского города.
В Виннице появится итальянский вид транспорта: смотрите видео
1. Неспешно выпить кофе и понять, что впереди еще много прекрасного времени
Независимо от того, в котором часу вы прибыли в город, прежде всего выпейте кофе или чай. Идеальное место для того, чтобы насладиться вкусными напитками и начать открывать для себя Винницу – музей-кафе "Пан заваркин и сыновья". Здесь представлены более 20 сортов кофе и более 40 сортов чая. В интерьере гостиной богатого дома XX века размещена невероятная коллекция раритетных часов. Также есть канделябры, лепные карнизы, бронзовые люстры, коллекция самоваров, керосиновых ламп и множество бытовых мелочей состоятельных семей ХХ века, что очень вдохновляет. Но одно дело эту атмосферу описывать, а другое дело – прочувствовать.
2. Вернуться в детство и посетить Музей коллекционных транспортных средств
Продолжить открывать для себя необычные винницкие локации можно в Музее коллекционных транспортных средств. Будьте осторожны, вы попадете в игрушечный автомобильный рай. А если пойдете туда с детьми, то пробудете в музее точно не один час. Тем более, что экспонатов там насчитывается свыше пяти тысяч и у каждого своя уникальная история. За главного – Александр Вдовиченко, владелец всего достояния. Он и на вопросы ответит, и о каждой машинке расскажет.
3. Станцевать под бит виртуозного барабанщика
Еще одна из обязательных локаций в Виннице для посещения – АвтоМотоВелоФотоТелеРадиоМузей. Музей удивляет не только названием, но и колоритом. Здесь собраны экспонаты, которые большинство из нас любили рассматривать на чердаке бабушкиного дома. Коллекционер Алексей Стрембицкий собрал более двух тысяч экземпляров: фотоаппараты, телевизоры, телефоны, патефоны, радиоприемники, музыкальные инструменты, раритетные авто и мотоциклы.
В этом музее нет запретов. В автомобилях можно сфотографироваться, а на музыкальных инструментах – сыграть. А еще можно танцевать, потому что для посетителей здесь играют виртуозы-барабанщики.
4. Прокатиться на европейском трамвайчике
Хотите увидеть, где ночуют винницкие трамваи, где их чинят, проводят диагностику и ухаживают? Тогда вперед в Музей винницкого трамвая. Эволюция билетов, формы водителей, компостеров, а главное – фото на раритетном трамвайчике, а может и в кабине водителя. Истории об интересных маршрутах – именно там.
Прокатиться вы сможете в Виннице на настоящих европейских трамваях. 10 лет назад муниципалитет города Цюрих подарил украинскому городу хоть и поддержанные, но настоящие швейцарские трамваи. В транспорте доступен бесплатный Wi-Fi.
5. Посетить костел капуцинов ордена св. Франциска
В Виннице обязательно нужно посетить костел францисканцев-капуцинов – Храм Пресвятой Девы Марии Ангельской. Каждая его комната имеет свою непростую историю, на глаза попадаются напоминания о том, что советская власть вмешивалась в функционирование храма. Но теперь это только история. Отдельного внимания заслуживает органный зал, катакомбы и подвалы. Кстати, если вы хотели узнать, по какой технологии строился Нотр-Дам-де-Пари, то смело спускайтесь в катакомбы винницкого костела и воочию все увидите. Принцип идентичен.
6. Сделать фото во Дворце княгини Щербатовой в Немирове
Если хотите насладиться природой и величием – вашему вниманию еще одна локация, куда стоит попасть – Дворец княгини Щербатовой в Немирове (Винницкая область). Тут же располагается и санаторий "Авангард", который известный в Украине и за ее пределами своими уникальными методами лечения. Местные жители утверждают, что только прогулявшись коридорами замка можно почувствовать легкость и своего рода исцеление.
В список обязательных для посещения достопримечательностей также должны попасть музей-усадьба и усыпальница Пирогова. Попав на территорию усадьбы, желание возвращаться в шумный город автоматически исчезает. Свежий воздух и удивительные истории о жизни известного на весь мир ученого – еще долго будут держать под впечатлением.
7. Посмотреть на воду, закат и отвлечься от посторонних мыслей
Конечно, трудно обойти стороной шоу, которое уже стало визитной карточкой Винницы – это шоу музыкальных фонтанов. Впрочем, на набережную отправляйтесь заранее, потому что вам непременно захочется просто посидеть у реки, помечтать, насладиться неповторимым закатом солнца, природой и беззаботным размеренным ритмом жизни.
Меняя локации, вас ждет море впечатлений от винницких парков, сквериков, улочек и площадей. Здесь каждый парк оснащен фонтаном, в каждом есть достопримечательности определенного периода истории. Очень много зелени и размеренный ритм отвлечет от повседневных переживаний и мыслей. Потому что есть что-то магическое в воздухе этого города.
К тому же не стоит переживать, что вы устанете, например, от пешей прогулки. Общественный транспорт работает хорошо. А если есть предпочтения самому выбирать маршрут, то система общественного велопроката всегда к вашим услугам. Несколько кликов в телефоне – и вы уже едете по городу на велосипеде. Ну красота же! И физкультура, и море приятных впечатлений.
Напомним, ранее мы писали о достопримечательностях Одессы: ТОП лучших мест для посещения.
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