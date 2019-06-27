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ТОП-7 вещей, которые нужно сделать в Виннице в выходные

Винница – идеальный вариант для семейной поездки за впечатлениями

Если вы пока не накопили на итальянскую Венецию, смело отправляйтесь на выходные в украинскую Винницу. Это город на воде со множеством волшебных парков и скверов, креативных музеев, а также город чистоты, открытий и идей. Поскольку впереди украинцев ждут выходные на День Конституции, почему бы не провести их именно в Виннице. Мы расскажем, что посмотреть и где погулять, чтобы почувствовать весь колорит гостеприимного подольского города.

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ТОП-5 вещей, которые обязательно нужно сделать в Виннице

1. Неспешно выпить кофе и понять, что впереди еще много прекрасного времени

Независимо от того, в котором часу вы прибыли в город, прежде всего выпейте кофе или чай. Идеальное место для того, чтобы насладиться вкусными напитками и начать открывать для себя Винницу – музей-кафе "Пан заваркин и сыновья". Здесь представлены более 20 сортов кофе и более 40 сортов чая. В интерьере гостиной богатого дома XX века размещена невероятная коллекция раритетных часов. Также есть канделябры, лепные карнизы, бронзовые люстры, коллекция самоваров, керосиновых ламп и множество бытовых мелочей состоятельных семей ХХ века, что очень вдохновляет. Но одно дело эту атмосферу описывать, а другое дело – прочувствовать.

Музей-кафе "Пан Заваркин и сыновья" Музей-кафе "Пан Заваркин и сыновья" Музей-кафе "Пан Заваркин и сыновья" Музей-кафе "Пан Заваркин и сыновья" Музей-кафе "Пан Заваркин и сыновья" Музей-кафе "Пан Заваркин и сыновья" Музей-кафе "Пан Заваркин и сыновья" Музей-кафе "Пан Заваркин и сыновья" 1/8

2. Вернуться в детство и посетить Музей коллекционных транспортных средств

Продолжить открывать для себя необычные винницкие локации можно в Музее коллекционных транспортных средств. Будьте осторожны, вы попадете в игрушечный автомобильный рай. А если пойдете туда с детьми, то пробудете в музее точно не один час. Тем более, что экспонатов там насчитывается свыше пяти тысяч и у каждого своя уникальная история. За главного – Александр Вдовиченко, владелец всего достояния. Он и на вопросы ответит, и о каждой машинке расскажет.

Уникальный Музей моделей транспорта в Виннице Уникальный Музей моделей транспорта в Виннице Уникальный Музей моделей транспорта в Виннице Уникальный Музей моделей транспорта в Виннице Уникальный Музей моделей транспорта в Виннице Уникальный Музей моделей транспорта в Виннице Уникальный Музей моделей транспорта в Виннице Уникальный Музей моделей транспорта в Виннице Уникальный Музей моделей транспорта в Виннице Уникальный Музей моделей транспорта в Виннице 1/10

3. Станцевать под бит виртуозного барабанщика

Еще одна из обязательных локаций в Виннице для посещения – АвтоМотоВелоФотоТелеРадиоМузей. Музей удивляет не только названием, но и колоритом. Здесь собраны экспонаты, которые большинство из нас любили рассматривать на чердаке бабушкиного дома. Коллекционер Алексей Стрембицкий собрал более двух тысяч экземпляров: фотоаппараты, телевизоры, телефоны, патефоны, радиоприемники, музыкальные инструменты, раритетные авто и мотоциклы.

В этом музее нет запретов. В автомобилях можно сфотографироваться, а на музыкальных инструментах – сыграть. А еще можно танцевать, потому что для посетителей здесь играют виртуозы-барабанщики.

Музей ретро-техники в Виннице Музей ретро-техники в Виннице Музей ретро-техники в Виннице Музей ретро-техники в Виннице Музей ретро-техники в Виннице Музей ретро-техники в Виннице Музей ретро-техники в Виннице Музей ретро-техники в Виннице Музей ретро-техники в Виннице Музей ретро-техники в Виннице Музей ретро-техники в Виннице 1/11

4. Прокатиться на европейском трамвайчике

Хотите увидеть, где ночуют винницкие трамваи, где их чинят, проводят диагностику и ухаживают? Тогда вперед в Музей винницкого трамвая. Эволюция билетов, формы водителей, компостеров, а главное – фото на раритетном трамвайчике, а может и в кабине водителя. Истории об интересных маршрутах – именно там.

Музей винницкого трамвая Музей винницкого трамвая Музей винницкого трамвая Музей винницкого трамвая Музей винницкого трамвая Музей винницкого трамвая Музей винницкого трамвая Музей винницкого трамвая Музей винницкого трамвая Музей винницкого трамвая Музей винницкого трамвая Музей винницкого трамвая Музей винницкого трамвая Музей винницкого трамвая Музей винницкого трамвая 1/15

Прокатиться вы сможете в Виннице на настоящих европейских трамваях. 10 лет назад муниципалитет города Цюрих подарил украинскому городу хоть и поддержанные, но настоящие швейцарские трамваи. В транспорте доступен бесплатный Wi-Fi.

5. Посетить костел капуцинов ордена св. Франциска

В Виннице обязательно нужно посетить костел францисканцев-капуцинов – Храм Пресвятой Девы Марии Ангельской. Каждая его комната имеет свою непростую историю, на глаза попадаются напоминания о том, что советская власть вмешивалась в функционирование храма. Но теперь это только история. Отдельного внимания заслуживает органный зал, катакомбы и подвалы. Кстати, если вы хотели узнать, по какой технологии строился Нотр-Дам-де-Пари, то смело спускайтесь в катакомбы винницкого костела и воочию все увидите. Принцип идентичен.

Храм Пресвятой Девы Марии Ангельской – капуцинский костел Храм Пресвятой Девы Марии Ангельской – капуцинский костел Храм Пресвятой Девы Марии Ангельской – капуцинский костел Храм Пресвятой Девы Марии Ангельской – капуцинский костел Храм Пресвятой Девы Марии Ангельской – капуцинский костел Храм Пресвятой Девы Марии Ангельской – капуцинский костел 1/6

6. Сделать фото во Дворце княгини Щербатовой в Немирове

Если хотите насладиться природой и величием – вашему вниманию еще одна локация, куда стоит попасть – Дворец княгини Щербатовой в Немирове (Винницкая область). Тут же располагается и санаторий "Авангард", который известный в Украине и за ее пределами своими уникальными методами лечения. Местные жители утверждают, что только прогулявшись коридорами замка можно почувствовать легкость и своего рода исцеление.

Дворец княгини Щербатовой в Немирове (Винницкая область) Дворец княгини Щербатовой в Немирове (Винницкая область) 1/2

В список обязательных для посещения достопримечательностей также должны попасть музей-усадьба и усыпальница Пирогова. Попав на территорию усадьбы, желание возвращаться в шумный город автоматически исчезает. Свежий воздух и удивительные истории о жизни известного на весь мир ученого – еще долго будут держать под впечатлением.

Уютный и впечатляющий музей-усадьба Пирогова Уютный и впечатляющий музей-усадьба Пирогова Уютный и впечатляющий музей-усадьба Пирогова Уютный и впечатляющий музей-усадьба Пирогова Уютный и впечатляющий музей-усадьба Пирогова Уютный и впечатляющий музей-усадьба Пирогова Уютный и впечатляющий музей-усадьба Пирогова Уютный и впечатляющий музей-усадьба Пирогова Уютный и впечатляющий музей-усадьба Пирогова 1/9

7. Посмотреть на воду, закат и отвлечься от посторонних мыслей

Конечно, трудно обойти стороной шоу, которое уже стало визитной карточкой Винницы – это шоу музыкальных фонтанов. Впрочем, на набережную отправляйтесь заранее, потому что вам непременно захочется просто посидеть у реки, помечтать, насладиться неповторимым закатом солнца, природой и беззаботным размеренным ритмом жизни.

Винницкая набережная и неотразимое шоу фонтанов Винницкая набережная и неотразимое шоу фонтанов Винницкая набережная и неотразимое шоу фонтанов Винницкая набережная и неотразимое шоу фонтанов Винницкая набережная и неотразимое шоу фонтанов Винницкая набережная и неотразимое шоу фонтанов Винницкая набережная и неотразимое шоу фонтанов Винницкая набережная и неотразимое шоу фонтанов Винницкая набережная и неотразимое шоу фонтанов Винницкая набережная и неотразимое шоу фонтанов Винницкая набережная и неотразимое шоу фонтанов Винницкая набережная и неотразимое шоу фонтанов 1/12

Меняя локации, вас ждет море впечатлений от винницких парков, сквериков, улочек и площадей. Здесь каждый парк оснащен фонтаном, в каждом есть достопримечательности определенного периода истории. Очень много зелени и размеренный ритм отвлечет от повседневных переживаний и мыслей. Потому что есть что-то магическое в воздухе этого города.

К тому же не стоит переживать, что вы устанете, например, от пешей прогулки. Общественный транспорт работает хорошо. А если есть предпочтения самому выбирать маршрут, то система общественного велопроката всегда к вашим услугам. Несколько кликов в телефоне – и вы уже едете по городу на велосипеде. Ну красота же! И физкультура, и море приятных впечатлений.

Площади, улицы и скверы Винницы Площади, улицы и скверы Винницы Площади, улицы и скверы Винницы Площади, улицы и скверы Винницы Площади, улицы и скверы Винницы Площади, улицы и скверы Винницы Площади, улицы и скверы Винницы 1/7

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