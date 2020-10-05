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Новое направление: Windrose открывает рейсы из Киева в Любляну с 24 октября

Сегодня, 18:51

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю

С 24 октября украинская авиакомпания Windrose откроет прямые рейсы из Киева в столицу Словении – Любляну.

Об этом сообщают Lowcostavia.

Полеты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам. Продолжительность перелета — ориентировочно два часа. Вылеты из Киева будут осуществляться каждый вторник и субботу в 13:55. Обратные рейсы – каждый вторник и субботу в 15:40.

Windrose
Windrose
Фото: facebook.com/windrose.aero

Авиабилеты на рейс Киев—Любляна уже в продаже по цене от 7500 грн в обе стороны. В стоимость билета включен багаж до 23 кг.

Отметим, что с 1 октября украинцы могут посещать Словению без прохождения обязательного карантина, предъявив отрицательный ПЛР-тест на COVID-19.

Любляна – столица и крупнейший город Словении, расположенный на обоих берегах реки Любляницы. Главная достопримечательность – замок Люблянский Град, декорированный в стиле барокко. Также путешественникам понравится гулять в старой части города, разглядывая архитектуру, или же отдохнуть в одном из многочисленных парков.

Ранее стало известно, что в Словении поставили оригинальный памятник Мелании Трамп. Также ранее мы рассказывали, что МАУ открывает новые рейсы из Киева и отменяет плату за изменение даты вылета.

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Словения полеты Windrose
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