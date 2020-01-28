Wizz Air будет автоматически регистрировать пассажиров на рейс за 1,5 евро

Авиакомпания добавила новую услугу для пасажиров

Авиакомпания Wizz Air Фото: Facebook/airportkiev

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую услугу Auto check-in для своих пассажиров Теперь доступна автоматическая регистрация на рейс и отправка посадочных талонов. Ее стоимость составит 1,5 евро (примерно 40 гривен) с каждого путешественника. Об этом рассказали в самой авиакомпании.

Как работает новая услуга Auto check-in у Wizz Air

После бронирования авиабилетов система лоукостера будет регистрировать пассажиров, для которых активирована услуга. Это будет происходить за 50 часов до вылета. Стоимость услуги – 1,5 евро с каждого путешественника. Посадочные карточки автоматически будут отправлены пассажиру после регистрации на электронную почту.

Данную услугу можно будет добавить к бронированию в любое время, но не позднее чем за 4 часа до отлета. Напомним, что регистрация в аэропорту через сайт Wizz Air сейчас составляет 10 евро (примерно 280 гривен), а регистрация на стойке – 30 евро (примерно 820 гривен).

В авиакомпании объясняют, что услуга позволит пассажирам сэкономить время, а также в последние два дня перед вылетом не беспокоиться о билетах на самолет и посадочных местах.

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