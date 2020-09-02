Wizz Аir запускает рейсы в Чехию из двух украинских городов

С 3 сентября рейс запустят из Киева

Лоукостер Wizz Air запустил рейсы из Львова в чешский город Пардубице с 1 сентября. А с 3 сентября рейс также запустят из Киева, сообщают в пресс-службе авиакомпании.

Город Пардубице находится на востоке Чехии, в 124 км от чешской столицы. Стоимость билетов стартует от 289 грн в одну сторону, они уже доступны в системе бронирования Wizz Air.

Скрин с сайта wizzair.com

Вылеты из Львова будут происходить по вторникам и субботам, а из Киева по четвергам и субботам.

Напомним, что лоукостер усилил меры предосторожности во время пандемии коронавируса. Теперь во время полета пассажиры должны находиться в масках, а экипаж – в перчатках. Пассажиры без масок не смогут совершить посадку на борт. Сейчас салоны самолетов регулярно дезинфицируют и каждую ночь дополнительно обрабатывают противовирусным раствором.

До начала пандемии рейсы в Пардубице из Киева выполняла украинская авиакомпания SkyUp Airlines.

Ранее стало известно, что Wizz Air отменил все рейсы из Украины в Венгрию на сентябрь. Также мы знакомили вас с новыми правилами пересечения границ для украинцев с 1 сентября.

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