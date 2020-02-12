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Wizz Air распродает дешевые авиабилеты по всем направлениям

В акции участвуют авиарейсы из Украины, Литвы, Польши

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:59
Wizz Air распродает авиабилеты
Wizz Air распродает авиабилеты
Фото: Depositphotos

В среду, 12 февраля, на протяжении всего дня венгерский лоукостер Wizz Air распродает билеты по всем направлениям со скидкой 20%. На выбранный рейс скидка применяется автоматически. Купить билеты можно на сайте Wizz Air. Об этом сообщает официальный сайт перевозчика.

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В распродаже участвуют направления из Украины, Литвы, Польши. Даты путешествий могут быть любыми.

Варианты бронирования билетов из Вильнюса:

  • Лондон – 10 евро
  • Милан – 14 евро
  • Париж – 16 евро
  • Барселона – 34 евро
  • Рейкьявик – 46 евро

Цены указаны за билеты в одну сторону.

Пример бронирования Киев-Вильнюс
Фото: wizzair.com

Напомним, с 1 ноября 2018 года без оплаты услуги приоритетной посадки Wizz Air разрешает брать в салон одну сумку размером максимум 40х30x20 см. Вес – до 10 кг. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Теперь такая ручная кладь должна полностью помещаться под сидение и не занимать верхнюю "багажную" полку в салоне. Пользоваться полкой смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу Wizz Priority.

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Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: Сегодня
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