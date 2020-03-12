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Wizz Air, Ryanair, SkyUp и МАУ: какие рейсы отменяют и что делать с билетами

Сайт "Сегодня" выяснил, какие изменения вводят Wizz Air, Ryanair, МАУ и другие авиаперевозчики

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:30

В связи с распространением коронавируса самые крупные авиакомпании Украины и мира отменяют ряд рейсов, а также вносят коррективы в программу полетов. Сайт "Сегодня" выяснил, какие изменения вводят SkyUp, Wizz Air, Ryanair, МАУ и другие авиаперевозчики.

SkyUp Airlines оптимизирует полетную программу в Италию и Израиль. Переносится старт следующих рейсов:

  • из Киева в Рим, Бергамо (Милан), Пизу и Болонью – на 01 июня 2020 года.
  • из Львова в Рим и Бергамо (Милан) – на 01 июня 2020 года.
  • из Киева в Бари – на 01 мая 2020 года.

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Если ваш рейс по этим направлениям отменен, вы можете бесплатно изменить дату вылета или обратиться за возвратом денег.

Что с рейсами в Израиль? До 16 апреля 2020 года SkyUp уменьшает частоту следующих направлений:

  • Львов – Тель-Авив –Львов – отменено шесть рейсов (19.03, 26.03, 30.03 и 02.04, 06.04, 13.04).
  • Запорожье – Тель-Авив – Запорожье – отменено пять рейсов (15.03, 22.03, 29.03 и 05.04, 12.04).
  • Харьков – Тель-Авив – Харьков – рейсы отменяются полностью.

Что авиакомпания предлагает пассажирам, рейсы которых отменены? Вы можете бесплатно изменить дату вылета или обратиться за полным возвратом средств.

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Что делать пассажирам, которые хотят отменить путешествие в Израиль? Если билеты с вылетом до 15 апреля 2020 года, вы можете бесплатно изменить дату.

  • МАУ сообщила, что отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также уменьшает частоту отдельных внутренних рейсов. Пассажиры, которые купили авиабилеты на некоторые рейсы в марте-апреле, смогут бесплатно изменить дату вылета в пределах срока действия билета.

МАУ разрешила бесплатно изменять дату вылета на некоторых рейсах
МАУ разрешила бесплатно изменять дату вылета на некоторых рейсах
Фото: Depositphotos

  • Wizz Air корректирует свое расписание полетов и отменяет рейсы на определенных маршрутах в Северную Италию в период с 11 марта по 2 апреля 2020 года. В течение этого периода было сокращено около 60% рейсов. Пассажиры, которые уже забронировали билеты, в связи с этим изменением автоматически информируются и будут размещены на альтернативные маршруты в кратчайшие сроки, но не позже, чем за 14 дней до начальной даты полета.

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  • Ryanair вынуждена отменить до 25% коротких рейсов в Италию на трехнедельный период с 17 марта по 8 апреля из-за распространения вируса COVID-19. Все пострадавшие клиенты были уведомлены по электронной почте и SMS, им предоставлена возможность запросить возврат денег за билеты, перебронировать или перенаправить свое путешествие.

Ryanair вынуждена отменить до 25% рейсов в Италию
Ryanair вынуждена отменить до 25% рейсов в Италию
Фото: Unsplash

  • airBaltic объявила об отмене рейсов из Риги в Рим с 10 марта и в Тель-Авив с 11 марта. Полетная программа прекращена до 31 мая. airBaltic также перенес запуск нового рейса Таллинн-Рим на 1 июня. Раньше авиаперевозчик прекратил полеты из Риги в Милан и Верону до конца апреля. Это случилось после того, как 7 марта на борту рейса Милан-Рига был выявлен пассажир с коронавирусной инфекцией.

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  • LOT Polish Airlines вводит гибкие правила перебронирования. Процедура распространяется на индивидуальные бронирования, сделанные до 31 марта, если эти рейсы планируются в период с 6 марта по 24 апреля 2020. Изменить дату путешествия можно бесплатно на рейсы до 31 декабря 2020 (путешествия должны быть завершены до этого периода) при условии сохранения одинаковых маршрутов и бронирований.
  • Turkish Airlines также снимает плату при перебронировании билетов, которые приобретены в период с 6 марта по 24 марта (исключая билеты на внутренние рейсы в пределах Турции). Кроме того, для билетов, приобретенных до 5 марта 2020 года, для рейсов, которые выполняются до 31 декабря 2020 (за исключением внутренних рейсов) первый запрос на изменение будет применяться бесплатно при условии, что замена завершена до 16 марта 2020 года.

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Источник: Сегодня
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