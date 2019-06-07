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YanAir закрывается? Отменят ли рейсы и как вернуть билеты

Украинскую авиакомпанию временно лишили права на перелеты

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:42
YanAir лишили права на авиаперелеты
YanAir лишили права на авиаперелеты
Фото: Depositphotos

Государственная авиационная служба временно лишили права на авиаперелеты компанию YanAir ("ЯнЭйр"). Сертификат эксплуатанта приостанавливается из-за нарушений по части уровня безопасности с 7 июня с 03:00 по киевскому времени. 

"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "ЯнЭйр" Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов", – сказано в сообщении ГАС на официальной Facebook-странице.
 

Уточняется, что сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения недостатков. 

Смотрите видео: глава Мининфраструктуры Владимир Омелян объяснил, почему украинцы летают на старых самолетах

.На Facebook-странице YanAir пресс-служба авиакомпании утверждает, что "все рейсы будут выполнены согласно расписанию". 

Представители перевозчика в ответ на комментарии пассажиров пишут следующее: "Авиакомпания не отменяет рейсы! Все обязательства перед пассажиром будут выполнены!". 

Скриншот: facebook.com/yanairofficial

Также в YanAir уверяют, что проблему решат в ближайшее время: "Авиакомпания ожидает восстановления действия сертификата в ближайшие дни". 

Скриншот: facebook.com/yanairofficial

К слову, если ваш рейс все-таки не состоится, права пассажиров и условия компенсации или обмена авиабилетов можно прочитать здесь (глава 15). Ранее "Сегодня" подробно рассказывали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Также мы писали, что более десяти рейсов из Украины не могут вылететь на знаменитые курорты.

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Источник: Сегодня
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