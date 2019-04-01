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Эксклюзив

Юлия Бевзенко: Меня выбирают, потому что я выполняю задачу, которую ставит клиент

Эксклюзивное интервью с менеджером Киева, автором проекта "Шукай!"

Людмила Каращук
Сегодня, 09:00
Юлия Бевзенко: "Меня выбирают, потому что я выполняю ту задачу, которую ставит клиент"
Юлия Бевзенко: "Меня выбирают, потому что я выполняю ту задачу, которую ставит клиент"
Фото: Андрей Проць

Я и Киев совсем скоро будем отмечать наш маленький юбилей. 10 лет совместной жизни. Этот период полон приятных открытий, особенно если выйти из последней маршрутки в незнакомом районе, да и еще не на той остановке. Но сейчас не об этом. Сейчас о человеке, который безоговорочно влюблен в столицу и умеет влюбить в нее как туристов, так и жителей города. Да-да, я сейчас о менеджере Киева, авторе проекта "Шукай" Юлии Бевзенко. Говорили конечно же о столице, нестандартном подходе Юлии к работе, приключениях и обязательных местах для посещения в Киеве.

Прослушать полное интервью с Юлией Бевзенко:

– Все знают, что лучшая экскурсия по столице только от менеджера Киева Юлии Бевзенко. Но вы сами родом не из Киева, как к этому пришли?

– Если говорить об этом моем пути, то в 2013 году я решила быть экскурсоводом и пошла на специальные курсы. Конечно же, толчком к этому всему была любовь к городу. И она определяла тот момент, что я хотела бы город показывать. И я потихоньку начала.

То, что сегодня выбирают меня, как лучшего экскурсовода, это не совсем правда. Меня выбирают, потому что я выполняю ту задачу, которую ставит клиент. Каждому специалисту – будь то фотограф, электрик, экскурсовод, важно понимать, какую задачу ставит клиент. Иностранцы, бизнес-партнеры, гости города, местные – для них я решаю задачу немного трансформироваться после экскурсии по Киеву. Я провожу такие экскурсии, которые запоминаются на всю жизнь. У клиентов никогда нет задачи просто увидеть Софию Киевскую или Золотые ворота, об этих местах можно прочитать информацию в интернете. Я показываю город так, чтобы людям после экскурсии захотелось самим его поисследовать. Я просто рассказываю с любовью о городе.

Юлия Бевзенко: "На экскурсии я не звезда, а экскурсовод".
Юлия Бевзенко: "На экскурсии я не звезда, а экскурсовод".
Фото: Андрей Проць

А толчком к этому стало мое понимание того, что нужно людям, которые приходят на экскурсии. Им не нужно занудство и недовольный жизнью гид. Им нужен профессионал, который покажет город через интересные истории и с которым они будут рады провести время. Я поняла, что называть год, в котором построен конкретный дом – не самое важное. В Киеве все самое красивое – это промежуток 1895-1914. На экскурсии человек хочет приятно провести время с приятным ему человеком, а не с занудным, грубым гидом, который не смотрит в глаза и после вопросов делает длинные паузы в ожидании ответов. Я просто пересобрала эту професссию, поэтому и востребована.

– В одном из интервью вы говорили, что любите работать на публику. В ваших экскурсиях больше преобладает любовь к Киеву или все же любовь к выступлениям?

– Конечно же я люблю показывать город и выступать, и понимать, что на меня смотрят мои зрители. Да, я люблю быть на сцене, я даже хотела стать актрисой. Но в то же время я понимаю, что люди приходят не для того, чтобы посмотреть, как я выступаю. Они все-таки приходят посмотреть город. В этом плане Киева всегда больше. На экскурсии я не звезда, а экскурсовод. Но разным задачам – разные роли. Например, когда на экскурсию приходят дети, то перед ними нужно быть аниматором и меня для них должно быть много.

– Были ли у вас интересные приключения во время экскурсий, которые можете вспомнить с ходу?

– Буквально недавно было. Мне позвонили в субботу вечером и попросили экскурсию на воскресенье, на целый день, с 10:00 до 19:00. Я приехала в 10:00, как и договаривались. Это был высокопоставленный человек, который за границей занимает важную военную должность. В его команде было пять человек, с которыми мы успели обсудить места, которые посетим, где сколько времени проведем, обсудили кофейни и туалеты по маршруту. Пять человек. В 11:00 клиент только заказал себе завтрак, об этом мы узнали из телефонного звонка его помощнику. А уже в 11:15 мне сказали, что босс плохо себя чувствует, поэтому вот расчет за целый день, экскурсии не будет. Я так и не увидела клиента и просто уехала. А вообще за пять лет историй масса.

Юлия Бевзенко: "Я просто пересобрала професссию экскурсовода, поэтому и востребована"
Юлия Бевзенко: "Я просто пересобрала професссию экскурсовода, поэтому и востребована"
Фото: Андрей Проць

– Сейчас вы довольно известны, вы проводите экскурсии иностранным высокопоставленным гостям столицы. А как раньше вас находили иностранные клиенты?

– Не поверите, но иностранные клиенты меня не находят. Меня им рекомендуют местные. С первого дня. Меня нет на иностранных сайтах, базах гидов. Меня нет нигде, кроме русско и украиноязычной страницы в Faceboоk, инстаграма и сайта.

– Вы просто один раз приложили усилия и потом все начало работать mouse to mouse?

– Такого разового усилия, чтобы напрячься, найти золотую жилу и потом все заработало – не было. Это главное заблуждение людей, которые начинают свой путь. Вот стоит один раз напрячься и дальше дело пойдет. Это не так! Я ежедневно на протяжении пяти лет публикую информацию в Facebook, инстаграме, блоге на сайте, даю интервью и снимаю видео про Киев, ежедневно делаю маленькие шаги. По моему субъективному мнению – только они и работают.

Главное заблуждение людей, которые начинают свой путь – стоит один раз напрячься и дальше дело пойдет. Это не так!

Я начала вести свой блог в Facebook сразу после революции. Тогда особо иностранные туристы не летали, и я понимала, что буду вести блог для местных. Сегодня, хоть ситуация и непростая, люди стали больше летать. И я продолжаю рассказывать о себе украинскому Facebook, у меня нет текстов на английском. У меня сайт и на русском, и на английском. И английская версия для того, чтобы местные могли передать информацию своим иностранным знакомым.

Юлия Бевзенко: "Внутренний туризм не будет работать без сервиса"
Юлия Бевзенко: "Внутренний туризм не будет работать без сервиса"
Фото: Андрей Проць

– Какие нестандартные места обязательно должен посетить каждый гость Киева?

– Важно разделять людей на тех, кто в городе впервые и на тех, кто нет. Если человек в Киеве впервые – Софийский собор и площадь перед ним. Можно подняться на колокольню и посмотреть на Киев с высоты. А вот из нестандартных мест – булочная "Ярослава" на Ярославом Валу с булочками с корицей за 12 гривен, со стаканом молока за 10 гривен. Это то, куда ходят местные. Это дворик с воронами на улице Рейтарской. Скверик перед театром Франко (мое любимое место) с фонтаном, красивая короткая улочка Станиславского. Но места для посещения определяются в зависимости от того, какая стоит задача.

Я провожу много экскурсий и 70% киевлян, которые у меня бывают, впервые посещают дворик с воронами

– Как вы считаете, на каком этапе развития находится внутренний туризм в Украине? И можно ли сделать так, чтобы и в других городах Украины было так же интересно, как в Киеве?

– Внутренний туризм развивается. Я это вижу и по рекламе, которая мне постоянно попадается, и по цифрам, которые публикуются. Туры в Одессу, во Львов и так далее. Я считаю, что хороший туризм – это Харьков, Киев, Днепр, Одесса, Львов.

– А как же Каменец- Подольский?

– А что делать в Каменце?

– Например, замки смотреть…

– Замки – ок. Но где там жить? Где там хороший, новый, чистый, с приятным персоналом трехзвездочный отель? Где там просто хорошая кофейня, интересная еда? Ведь, как ни крути, город познается через еду. Кстати, поэтому гидам нужно обязательно знать, где и что открылось. Людям после прогулки нужно знать, где можно выпить кофе и вкусно поесть.

Успех украинские города ждет тогда, когда в этих городах появятся хозяины

В Каменце я была, и не могу сказать, что он супер. Тот же Измаил, Вилково (украинская Венеция) – на фотографиях выглядят круто. Но когда ты в эти города приезжаешь, тебе нужно где-то жить. И люди, которые ездят по Европе и живут в хостелах, понимают, что они, порой, лучше, чем трехзвездочный отель в Украине. Так вот, внутренний туризм не будет работать без сервиса. Сегодня не сложно сделать вкусный кофе – важен сервис и любовь к клиенту.

Успех украинские города ждет тогда, когда в этих городах появятся хозяины. В городе должен быть хозяин, который раздает задачи, а каждый начальник района вместе с командой выполняет свою. Это очень большая работа.

Замечаю ли я развитие внутреннего туризма? Да! Много ли я путешествую по Украине? Нет.

Юлия Бевзенко: "Сегодня не сложно сделать вкусный кофе – важен сервис и любовь к клиенту"
Юлия Бевзенко: "Сегодня не сложно сделать вкусный кофе – важен сервис и любовь к клиенту"
Фото: Андрей Проць

– Во время экскурсий по Киеву были ли такие моменты, за которые становилось стыдно?

– Больше всего такие моменты касаются общения с людьми. Если где-то, куда я привела своих гостей, нахамят, не улыбнуться в кофейне, которую я описываю, как очень классную. И кажется, что мне должно быть все равно, ведь кофе вкусный. Люди всегда оценивают по самому слабому звену. Если город красивый, чистый, с интересной историей, но в кофейне нахамили или обсчитали, – гость скорее всего это запомнит и осадок останется неприятный. Но в целом в Киеве с сервисом все хорошо. Особенно это оценивают израильтяне – в Израиле, если официант подойдет к тебе с меню через десять минут, – это счастье.

Юлия Бевзенко: "Приятно видеть, как то, что я воплощаю, нравится людям вокруг".
Юлия Бевзенко: "Приятно видеть, как то, что я воплощаю, нравится людям вокруг".
Фото: Андрей Проць

– Вы разработали карту "100 крутых мест Киева", а сейчас активно занимаетесь проектом "Шукай!" (Проект "Шукай!" – история Киева в бронзовых скульптурах – ред.). Какие у вас возникают ощущения, когда люди восхищаются вашими идеями, воплощенными в жизнь?

– Карту я издавала три года назад, этот проект в архиве. Но когда я видела людей в городе с этой картой, очень радовалась. Приятно видеть, как то, что я воплощаю, нравится людям вокруг.

Сейчас я руковожу проектом "Шукай!". Мы рассказываем историю Киева через бронзовые мини-скульптуры и открыли уже 13 скульптур. Я часто проверяю хештег #шукай и лайкаю все публикации. И часто получаю письма с благодарностями от людей, которые потратили свой единственный в месяц выходной, чтобы отыскать все скульптуры. Ощущения очень приятные, хочется продолжать работать дальше.

Юлия Бевзенко рассказала о любимых скульптурах в проекте "Шукай". Подробнее смотрите на видео:

– Как родилась идея проекта "Шукай!" и кто вам помогает его воплощать?

– Я была в Ужгороде и увидела там мини-скульптурки. Там их уже около 30 штук по городу, проекту около восьми лет. Я решила, что было бы здорово, если в Киеве тоже появятся такие мини-скульптурки, и год об этом думала, но решиться сделать самой не могла, потому что мне был не понятен алгоритм. А потом я сделала первый шаг – написала пост на Facebook о том, что ищу скульпторов, встретилась с несколькими компаниями, выбрала тех ребят, с которыми работаю до сих пор. Я – автор и менеджер проекта. В моей команде: скульпторы, литейщики, фотографы, дизайнеры, переводчики.

– ТОП-3 места, которые родителям нужно посетить со своими детьми, например, в возрасте 7-10 лет?

– Во-первых, конечно же, отыскать скульптурки "Шукай!". Через них можно узнать минимум 13 киевских историй. Во-вторых, это могут быть музеи. Музей Варвары и Богдана Ханенко, Национальный художественный музей и Музей истории Украины. Третьим пунктом, внезапно, будет Гидропарк, но не качалка (смеется). Детям можно показать парк "Киев в миниатюре". Это парк, в котором выставлены макеты исторических и архитектурных памятников Киева, а недавно добавилась и вся Украина. Этот парк – хорошее решение задачи "увидеть всё и сразу" и познакомиться с главными киевскими достопримечательностями быстро и в одном месте.

Блиц-опрос с Юлией Бевзенко:

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Киев экскурсовод свое дело Юлия Бевзенко
Источник: Сегодня
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