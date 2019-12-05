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За 100 гривен в Европу: FlixBus запустил первый "зеленый автобус" из Украины

Автобус будет проезжать через Тернополь, Львов, Краков и Прагу

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:37
Первый "полностью зеленый" маршрут FlixBus из Украины поедет в Чехию
Первый "полностью зеленый" маршрут FlixBus из Украины поедет в Чехию
Фото: Depositphotos

Немецкий автобусный лоукостер FlixBus запустит рейс по направлению Одесса-Плзень (Чехия). Это первый украинский маршрут, на котором будут работать автобусы в фирменном брендировании компании. Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал генеральный директор компании в Польше и Украине Михал Леман, сообщает пресс-служба Flixbus.

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Автобус будет проезжать через Тернополь, Львов, Краков и Прагу. Первый выезд состоится 11 декабря. Рейсы будут отправляться из Одессы во вторник, среду, пятницу, субботу, воскресенье. Дни выезда из Плзня: понедельник, среда, четверг, пятница, воскресенье. Продажа билетов стартовал 4 декабря. В период распродажи цена билетов на маршруте составит от 99 грн.

Смотрите видео: почему автобусные маршрут с разницей в сто километров стоит одинаково

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Перевозки будут осуществляться тремя брендированными автобусами Setra 2014−2015 годов выпуска.

FlixBus: что это за компания

FlixBus – немецкая компания, крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе. Охватывает 2000 населенных пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняет около 350 тыс. рейсов между европейскими городами с интервалом в 30 минут. В 2018 году перевезла 45 млн пассажиров. У FlixBus нет ни одного собственного автобуса, она сотрудничает с местными компаниями.

В 2017 году FlixBus уже открыла рейсы из ЕС в Украину. Маршруты из Киева, Львова, Ровно и Житомира ездили в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно).

Напомним, в 2019 году в Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов. Сервис работает на основе открытых данных и предоставляет детальную информацию о межобластных и международных автобусных маршрутах в стране.

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Источник: Сегодня
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