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За сидение – штраф 400 евро: в Риме ввели новый запрет

Власти города с 8 августа запретили туристам сидеть на Испанской лестнице

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:20
В Риме туристам запретили сидеть на знаменитой лестнице
В Риме туристам запретили сидеть на знаменитой лестнице
Фото: Depositphotos

С 8 августа в Риме запрещено сидеть на знаменитых ступенях на Площади Испании. Нарушителей ждет штраф в 250 евро, который в случае неповиновения сотрудникам полиции может вырасти до 400 евро. Об этом сообщает издание The Local.

По словам советника по вопросам защиты окружающей среды центрального района Рима Анны Винченцони, полиция будет контролировать туристов и, в случае необходимости, выписывать им штрафы, пока гости не перестанут наносить ущерб памятникам архитектуры города.

Смотрите видео: туристов в тапочках в Италии могут оштрафовать

"Испанская лестница – произведение искусства, разве можно сидеть на произведениях искусства? Но людей слишком трудно остановить и штрафы – это единственный способ, который работает", – цитирует портал глава ассоциации жителей центрального муниципалитета.

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Противоположного мнения придерживается искусствовед Витторио Сгарби, которые считает все эти правила для туристов чрезмерными. "С незапамятных времен люди сидели на ступеньках и любовались пейзажем, нельзя их лишать этого", – заявил он.

Испанская лестница в Риме
Испанская лестница в Риме
Фото: Depositphotos

Испанская лестница является одним из самых популярных туристических мест в Риме. Она построена по проекту архитекторов Алессандро Спекки и Франческо де Санктиса в 1725 году. Лестница состоит из 138 ступеней, которые ведут с Испанской площади к расположенной на вершине холма Пинчо церкви Тринита-деи-Монти.

Ранее "Сегодня" уже сообщали, что власти Рима запретили купаться в фонтанах – это будет нарушение будет стоить до 900 евро. Кроме того, в Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.

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Источник: Сегодня
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