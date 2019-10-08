Загадочный Мачу-Пикчу, цветные лагуны и куй: что посмотреть и попробовать в Перу и Боливии
Путешественник Виталий Дрозд рассказал "Сегодня" о самых красивых локациях в этих странах
Перу и Боливия – колоритные страны с захватывающими пейзажами. Туристы со всего мира едут сюда за красочными впечатлениями: увидеть город Куско с вершины Мачу-Пикчу, пройтись по солончаку Уюни и полюбоваться лагунами невероятных цветов. Какие места посетить и что попробовать в Перу и Боливии, рассказывает "Сегодня" главный путешественник Bodotravel Виталий Дрозд.
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В древнем поселении инков царит неповторимая атмосфера. Название Мачу-Пикчу переводится как "старая гора", и это очень загадочное место. Нужно там побывать, чтобы почувствовать таинственность и увидеть невероятные виды.
Важный момент – погода. В Мачу-Пикчу часто бывают туманы. Но если видимость хорошая, насладиться потрясающими пейзажами получится вдвойне. Где-то далеко внизу слышен шум реки Урубамба, а вокруг – зеленые горы и белоснежные облака.
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Выше Мачу-Пикчу расположена гора Уайна-Пикчу. Обязательно решитесь на треккинг. Наверх ведут сотни каменных ступеней, преодолев которые, вы увидите потрясающую панораму древнего города. Во время экскурсии вы наверняка встретите лам – они там пасутся. Животные дружелюбны, их можно спокойно погладить и сфотографировать.
Куско – город с огромной историей. Когда-то он был столицей Великой империи инков, которые называли его "пупом земли". И кажется, что дух того времени сохранился до сих пор. Куско – это сказочное место с древней архитектурой. Здесь сочетаются величественный кафедральный собор Санто-Доминго, узенькие улочки "квартала ремесленников" Баррио-де-Сан-Блас, колоритные рынки и окутанная тайнами цитадель Саксайуаман.
Лима – живописный и разнообразный город в Перу. Первое, что удивляет здесь – это контраст между районами. Есть мегаполисы на берегу океана, а есть районы, больше похожие на пустыню. В Лиме очень эффектная набережная – это не обычный пляж, а настоящий обрыв.
Ла-Пас – город в боливийских Андах. Его признали самой высокогорной столицей в мире, он расположен на высоте 3400 метров над уровнем моря.
Хотя на самом деле Ла-Пас – не столица Боливии, а просто центральный город республики. Из достопримечательностей здесь можно посмотреть дворец президента Паласио Комадо, в переводе – "сожженный дворец". Его так называют после восстания индейцев в 19 веке.
Самое большое озеро по запасам пресной воды и одно из самых "высоких" – 4000 м над уровнем океана. Здесь можно взять напрокат лодку и понаблюдать за крикливыми чайками и стаями фламинго прямо с водной глади. Титикака находится на границе Перу и Боливии и принадлежит одновременно двум странам.
Особенность озера в том, что на нем расположены плавучие острова Урос. На самом деле они искусственные. Острова создали жители Перу: фундаментом послужили специальные растения, корни которых проросли в дно, а основой стали тростники. На одном из таких плавучих островов живут удивительные люди: они чтят обычаи, ходят в традиционных костюмах и говорят между собой на древнем языке.
В Боливии есть целая цепь уникальных цветных лагун. Самая красочная среди всех – Лагуна-Колорада. Сложно поверить, что вода может быть таких ярких розовых и оранжевых оттенков. Здесь можно понаблюдать за разными видами фламинго. Птицы прилетают на эти земли, чтобы дать новое потомство.
Лагуна-Бланка, или "белое озеро", находится у подножия потухшего вулкана Линкакабур. Вода в лагуне молочно-белого цвета из-за содержащихся в ней солей. А рядом, буквально через 25 метров, расположен еще один водоем – Лагуна-Верде – "зеленое озеро". Оно красивого изумрудного цвета, а при сильном ветре вообще становится насыщенно-зеленым.
Солончак Уюни – самое необычное озеро Боливии. Его поверхность полностью зеркальная, ровная и, что самое необычное – абсолютно твердая. Здесь кажется, ты на другой планете.
Уюни – высохшее озеро на юге Боливии. Это огромный сгусток соли, устилающий дно водоема. В сезон дождей Уюни превращается в большое зеркало: соль покрывается тончайшим слоем прозрачной воды. В озере отражается небо, и становится совершенно непонятно, где же, собственно, горизонт. Если ехать группой, можно арендовать джипы и устроить целое путешествие на несколько дней по солончаку.
И в Перу, и в Боливии можно попробовать мясо морской свинки – куй. Оно очень мягкое, в заведениях его подают в виде нарезки. В ресторанах Перу еще готовят мясо альпаки. Также нужно обязательно поесть севиче – это маринованная в цитрусовых рыба, которая подается в холодном виде. Ее можно попробовать на местном рынке в Перу. Рыба сама свежая, ее буквально утром словили и сразу подают. А маринад – это лайм, специи, лук. Получается вкусное блюдо, к нему еще добавляют бобовые.
Из напитков самый популярный – чай из листьев коки. Его там готовят повсюду в обеих странах. Эти листья помогают от горной болезни. Из алкоголя в Перу попробуйте коктейль "Писко сауэр" – это виноградная водка (писко) с лимонным фрешем, травяной настойкой и взбитым белком. А в Боливии самый популярный алкоголь – чича. Это кисловатый напиток, похожий на пиво, который делают из зерна. А на десерт выбирайте фрукты. В Боливии их подают под йогуртом с желатином, медом и орехами. Получается безумно вкусно.
- Оформляйте визу в Боливию заранее. В посольстве она будет стоить 36 евро, а на границе – 80 евро.
- Из сувениров в Перу лучше всего приобрести вязаные шапки, перчатки или носки из шерсти альпаки. А также маленькие шерстяные фигурки самих альпак. В Боливии можно взять в качестве сувенира теплый платок с традиционным орнаментом, шоколад и кофе.
- Боливия и Перу – страны с нестандартными рельефами, в железной дороге тут смысла нет. Зато здесь хорошо развиты авиаперевозки, аэропорты есть практически во всех городах. Если хотите реально сэкономить – путешествуйте в группе. Внутренние перелеты по стране всегда входят в стоимость поездки.
- Если хотите всегда иметь доступ к 4G, покупайте местную карточку. Связь там есть везде, кроме джунглей.
- Меняйте деньги в центре города, а не в аэропорту. Там курс будет лучше.
- Детально спланируйте поездку. Продумайте все внутренние перемещения, экскурсии, найдите гида, забронируйте жилье. Но если нет на это времени, лучше доверьте все профи.
Ранее "Сегодня" писала, куда ездят в путешествие туристы из разных стран мира.Также напомним, что в сентябре на телеканале НЛО TV состоялась премьера тревел-шоу "Средиземноморский check-in".
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