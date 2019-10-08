Загадочный Мачу-Пикчу, цветные лагуны и куй: что посмотреть и попробовать в Перу и Боливии

Путешественник Виталий Дрозд рассказал "Сегодня" о самых красивых локациях в этих странах

Лима – живописный город в Перу Фото: Depositphotos

Перу и Боливия – колоритные страны с захватывающими пейзажами. Туристы со всего мира едут сюда за красочными впечатлениями: увидеть город Куско с вершины Мачу-Пикчу, пройтись по солончаку Уюни и полюбоваться лагунами невероятных цветов. Какие места посетить и что попробовать в Перу и Боливии, рассказывает "Сегодня" главный путешественник Bodotravel Виталий Дрозд.

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Таинственные Мачу-Пикчу и Уайна-Пикчу

В древнем поселении инков царит неповторимая атмосфера. Название Мачу-Пикчу переводится как "старая гора", и это очень загадочное место. Нужно там побывать, чтобы почувствовать таинственность и увидеть невероятные виды.

Мачу-Пикчу Фото: пресс-служба

Важный момент – погода. В Мачу-Пикчу часто бывают туманы. Но если видимость хорошая, насладиться потрясающими пейзажами получится вдвойне. Где-то далеко внизу слышен шум реки Урубамба, а вокруг – зеленые горы и белоснежные облака.

Выше Мачу-Пикчу расположена гора Уайна-Пикчу. Обязательно решитесь на треккинг. Наверх ведут сотни каменных ступеней, преодолев которые, вы увидите потрясающую панораму древнего города. Во время экскурсии вы наверняка встретите лам – они там пасутся. Животные дружелюбны, их можно спокойно погладить и сфотографировать.

Самые красивые города Перу и Боливии

Куско – город с огромной историей. Когда-то он был столицей Великой империи инков, которые называли его "пупом земли". И кажется, что дух того времени сохранился до сих пор. Куско – это сказочное место с древней архитектурой. Здесь сочетаются величественный кафедральный собор Санто-Доминго, узенькие улочки "квартала ремесленников" Баррио-де-Сан-Блас, колоритные рынки и окутанная тайнами цитадель Саксайуаман.

Куско – город с огромной историей Фото: пресс-служба

Лима – живописный и разнообразный город в Перу. Первое, что удивляет здесь – это контраст между районами. Есть мегаполисы на берегу океана, а есть районы, больше похожие на пустыню. В Лиме очень эффектная набережная – это не обычный пляж, а настоящий обрыв.

Ла-Пас – город в боливийских Андах. Его признали самой высокогорной столицей в мире, он расположен на высоте 3400 метров над уровнем моря.

Ла-Пас – город в боливийских Андах Фото: пресс-служба

Хотя на самом деле Ла-Пас – не столица Боливии, а просто центральный город республики. Из достопримечательностей здесь можно посмотреть дворец президента Паласио Комадо, в переводе – "сожженный дворец". Его так называют после восстания индейцев в 19 веке.

Невероятное озеро Титикака

Самое большое озеро по запасам пресной воды и одно из самых "высоких" – 4000 м над уровнем океана. Здесь можно взять напрокат лодку и понаблюдать за крикливыми чайками и стаями фламинго прямо с водной глади. Титикака находится на границе Перу и Боливии и принадлежит одновременно двум странам.

Озеро Титикака Фото: пресс-служба

Особенность озера в том, что на нем расположены плавучие острова Урос. На самом деле они искусственные. Острова создали жители Перу: фундаментом послужили специальные растения, корни которых проросли в дно, а основой стали тростники. На одном из таких плавучих островов живут удивительные люди: они чтят обычаи, ходят в традиционных костюмах и говорят между собой на древнем языке.

Лагуны и солончаки

В Боливии есть целая цепь уникальных цветных лагун. Самая красочная среди всех – Лагуна-Колорада. Сложно поверить, что вода может быть таких ярких розовых и оранжевых оттенков. Здесь можно понаблюдать за разными видами фламинго. Птицы прилетают на эти земли, чтобы дать новое потомство.

Лагуна-Колорада Фото: пресс-служба

Лагуна-Бланка, или "белое озеро", находится у подножия потухшего вулкана Линкакабур. Вода в лагуне молочно-белого цвета из-за содержащихся в ней солей. А рядом, буквально через 25 метров, расположен еще один водоем – Лагуна-Верде – "зеленое озеро". Оно красивого изумрудного цвета, а при сильном ветре вообще становится насыщенно-зеленым.

Солончак Уюни – самое необычное озеро Боливии. Его поверхность полностью зеркальная, ровная и, что самое необычное – абсолютно твердая. Здесь кажется, ты на другой планете.

Солончак Уюни – самое необычное озеро Боливии Фото: пресс-служба

Уюни – высохшее озеро на юге Боливии. Это огромный сгусток соли, устилающий дно водоема. В сезон дождей Уюни превращается в большое зеркало: соль покрывается тончайшим слоем прозрачной воды. В озере отражается небо, и становится совершенно непонятно, где же, собственно, горизонт. Если ехать группой, можно арендовать джипы и устроить целое путешествие на несколько дней по солончаку.

Куй и мясо альпаки: что попробовать в Перу и Боливии

И в Перу, и в Боливии можно попробовать мясо морской свинки – куй. Оно очень мягкое, в заведениях его подают в виде нарезки. В ресторанах Перу еще готовят мясо альпаки. Также нужно обязательно поесть севиче – это маринованная в цитрусовых рыба, которая подается в холодном виде. Ее можно попробовать на местном рынке в Перу. Рыба сама свежая, ее буквально утром словили и сразу подают. А маринад – это лайм, специи, лук. Получается вкусное блюдо, к нему еще добавляют бобовые.

Рынок в Перу Фото: пресс-служба

Из напитков самый популярный – чай из листьев коки. Его там готовят повсюду в обеих странах. Эти листья помогают от горной болезни. Из алкоголя в Перу попробуйте коктейль "Писко сауэр" – это виноградная водка (писко) с лимонным фрешем, травяной настойкой и взбитым белком. А в Боливии самый популярный алкоголь – чича. Это кисловатый напиток, похожий на пиво, который делают из зерна. А на десерт выбирайте фрукты. В Боливии их подают под йогуртом с желатином, медом и орехами. Получается безумно вкусно.

Советы перед поездкой в Перу и Боливию

Оформляйте визу в Боливию заранее. В посольстве она будет стоить 36 евро, а на границе – 80 евро.

Из сувениров в Перу лучше всего приобрести вязаные шапки, перчатки или носки из шерсти альпаки. А также маленькие шерстяные фигурки самих альпак. В Боливии можно взять в качестве сувенира теплый платок с традиционным орнаментом, шоколад и кофе.

Боливия и Перу – страны с нестандартными рельефами, в железной дороге тут смысла нет. Зато здесь хорошо развиты авиаперевозки, аэропорты есть практически во всех городах. Если хотите реально сэкономить – путешествуйте в группе. Внутренние перелеты по стране всегда входят в стоимость поездки.

Если хотите всегда иметь доступ к 4G, покупайте местную карточку. Связь там есть везде, кроме джунглей.

Меняйте деньги в центре города, а не в аэропорту. Там курс будет лучше.

Детально спланируйте поездку. Продумайте все внутренние перемещения, экскурсии, найдите гида, забронируйте жилье. Но если нет на это времени, лучше доверьте все профи.

Ранее "Сегодня" писала, куда ездят в путешествие туристы из разных стран мира.Также напомним, что в сентябре на телеканале НЛО TV состоялась премьера тревел-шоу "Средиземноморский check-in".

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