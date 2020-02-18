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Запрет каннабиса в Амстердаме: глава города сделала заявление

В последние годы Амстердам пытается бороться с чрезмерным потоком туристов

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:59
Амстердам задумал запретить туристам покупать марихуану
Амстердам задумал запретить туристам покупать марихуану
Фото: Depositphotos

Глава города Амстердам (Нидерланды) Фемке Халсема собирается сократить количество торговых точек, продающих каннабис. Это позволит установить баланс между запросом приезжающих и качеством жизни местного населения, пишет The Guardian.

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К слову, ранее социологи провели исследование и выяснили, что треть иностранных туристов и почти половина британцев будут реже посещать город, если им запретят покупать каннабис в специализированных кафе.

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Издание CNN отмечает, что в последние годы Амстердам все чаще пытается бороться с чрезмерным потоком туристов, некоторые из которых нарушают спокойствие горожан. Так, в июле 2019-го мэр города Фемке Халсема предположила, что кофешопы могут поставить под угрозу качество жизни населения.

Напомним, в Амстердаме решили убрать инсталляцию "I amsterdam", которую в 2004 году установили на площади перед Государственным музеем. Визитную карточку города переместили в менее популярное место. Кроме того, ранее стало известно о планах градоначальницы столицы Нидерландов реорганизовать район Де-Валлен.

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Источник: Сегодня
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