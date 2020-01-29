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Как зарегистрироваться на самолет без паспорта: в Украине ввели новое правило

Во время внутренних путешествий по Украине можно будет использовать е-удостоверение водителя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Зарегистрироваться на самолет или поезд теперь можно без паспорта
Зарегистрироваться на самолет или поезд теперь можно без паспорта
Фото: Depositphotos

Зарегистрироваться на авиарейс или поезд теперь можно по электронному удостоверению водителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Сегодня правительство ввело экспериментальный проект. По электронному удостоверению водителя можно будет зарегистрироваться на авиарейс или поезд внутри страны. Забыл паспорт – не успел на самолет/поезд" – больше не проблема", – говорится в сообщении.

Фото: t.me/PMHoncharuk

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Гончарук отметил, что во время внутренних путешествий по Украине можно будет использовать е-удостоверение водителя в мобильном приложении "Дія", которое начали тестировать в декабре 2019 года.

Напомним, ранее ученые рассказывали, как выбор места в самолете отображает характер человека. Кроме того, "Сегодня" объясняли, как гарантировано получить место у окна в самолете. Также мы писали, что больше всего раздражает пассажиров самолетов.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: Сегодня
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