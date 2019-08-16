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Застелить белье и разбудить: какие права есть у пассажиров поезда

Не бойтесь заявить о своих правах и путешествовать с максимальным комфортом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:46
Некоторые услуги в поездах должны предоставляться бесплатно
Некоторые услуги в поездах должны предоставляться бесплатно
Фото: Depositphotos

Есть несколько бесплатных услуг, которые должны предоставлять проводники поезда, не зависимо от его класса. Не бойтесь заявить о своих правах и путешествовать с максимальным комфортом.  

Постельное белье

Вы можете попросить проводника застелить белье, если у вас есть на то причина – преклонный возраст, беременность, инвалидность. А вот убирать постельное белье – это обязанность проводника, причем после того как все пассажиры выйдут из вагона. На просьбу собрать и принести белье вы можете не реагировать, если вам не хочется помочь.

Смотрите видео: какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци"

Нижняя полка

Если вы купили билет на нижнюю полку, вы не обязаны ее уступать никому. А все уговоры "вы же старше, моложе, здоровее" и так далее можно считать манипуляциями и не поддаваться на них, если не хочется. Кстати, место для багажа под нижней полкой также рассчитано в первую очередь на вас. Если ваши вещи заняли все пространство, то претендовать на него пассажир с верхней полки не может.

Будильник

Проводник обязан вас разбудить не позднее, чем за 30 минут до прибытия на вашу станцию. Если он этого не сделал, смело вызывайте начальника поезда. Проводника ждет наказание, а вы сможете выйти на удобной станции и получить бесплатный билет на поезд или электричку до пункта назначения, который вы проехали.

Ранее "Сегодня" писали, что в украинских поездах ввели новую услугу. Кроме этого, мы объясняли, как перевозить собак, котов и птиц в поезде: все правила и нюансы

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Источник: Rambler.ru
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