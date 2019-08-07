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Зеркальная крыша и капсула: показали, как будет выглядеть Нотр-Дам

Китайские дизайнеры со своей работой Paris Heart Beat выиграли конкурс на восстановление Собора Парижской Богоматери

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:09
Так будет выглядеть Нотр-Дам после реконструкции
Так будет выглядеть Нотр-Дам после реконструкции
Фото: designboom.com

Проект Paris Heart Beat китайских дизайнеров победил в конкурсе на восстановление Собора Парижской Богоматери. Конкурс был инициирован GoArchitect, независимым издателем книг, который базируется в Лос-Анджелесе, и на него поступило 226 предложений из 56 стран, а во время конкурса проголосовало более 30 тысяч человек. Об этом сообщает China Daily.

Проект восстановления Нотр-Дама Paris Heart Beat
Проект восстановления Нотр-Дама Paris Heart Beat
Фото: designboom.com

Три основных момента дизайна Paris Heart Beat – это капсула TimeParis, городской калейдоскоп и зеркальная крыша. В частности, вместо сгоревшего шпиля предлагается создать "магнетическую левитационную установку".

Смотрите видео: Нотр-Дам после пожара может частично рухнуть
 

"Новый шпиль означает память, присутствие и надежду людей, – отмечают авторы проекта. – Капсула времени ритмично двигается вверх и вниз, дышит и бьется вместе с городом. Изображение внутри башни шпиля создает калейдоскоп города". К слову, победители конкурса на восстановление Нотр-Дама получат награду в размере тысячи долларов.

Так выглядел Нотр-Дам до масштабного пожара 15 апреля 2019 года.
 

Вот, какие еще были дизайнерские варианты реконструкции Нотр-Дама:

Проект архитектора из Бельгии Венсана Кальбо
Фото: instagram.com/vincentcallebautarchitectures
Проект архитектора из Бельгии Венсана Кальбо
Фото: instagram.com/vincentcallebautarchitectures
Проект архитектора из Бельгии Венсана Кальбо
Фото: instagram.com/vincentcallebautarchitectures
Проект архитектора из Бельгии Венсана Кальбо
Фото: instagram.com/vincentcallebautarchitectures
Проект архитектора из Бельгии Венсана Кальбо
Фото: instagram.com/vincentcallebautarchitectures
1/5

Проект реконструкции Нотр-Дама от компании MIYSIS
Фото: instagram.com/miysis_3d
Проект реконструкции Нотр-Дама от компании MIYSIS
Фото: instagram.com/miysis_3d
Проект реконструкции Нотр-Дама от компании MIYSIS
Фото: instagram.com/miysis_3d
Проект реконструкции Нотр-Дама от компании MIYSIS
Фото: instagram.com/miysis_3d
Проект реконструкции Нотр-Дама от компании MIYSIS
Фото: instagram.com/miysis_3d
Проект реконструкции Нотр-Дама от компании MIYSIS
Фото: instagram.com/miysis_3d
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Напомним, сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Отдельной темой для горячих дискуссий стал обрушившийся шпиль, который был спроектирован в XIX веке при реставрации средневекового строения. Поскольку он не был оригинальной задумкой первых создателей собора Жана де Шеля и Пьера де Монтрея, президент Франции Эммануэль Макрон настаивал, чтобы при восстановлении был построен шпиль современного вида. Согласно опросам общественного мнения, французы хотят, чтобы собор был восстановлен таким, каким он был до пожара.  

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие пять-шесть лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает. 

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Источник: Сегодня
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