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Жить в Италии: власти страны платят желающим переехать 25 тысяч евро

Чиновники таким образом хотят добиться развития малонаселенного региона

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:55
Небольшая деревня в Молизе на юге Италии
Небольшая деревня в Молизе на юге Италии
Фото: Depositphotos

Власти Италии готовы выплачивать пособие желающим переехать в малонаселенные города и деревни на юге страны. Так, правительство административной области Молизе выделят финансовую помощь тем, кто переедет в один из городков региона у побережья Адриатического моря с населением до двух тысяч жителей и откроет там свое дело. Таким образом планируется оживить область, наполнив ее активной молодежью и добиться развития региона. Об этом сообщает The Guardian.

Озеро Лаго ди Кастель в Молизе, Италия
Озеро Лаго ди Кастель в Молизе, Италия
Фото: Depositphotos

Размер пособия составит 700 евро в месяц, его новоприбывшим будут выплачивать в течение трех лет. То есть общая сумма компенсации за переезд составит 25,2 тысячи евро. В качестве обязательных условий для получения регулярных денежных выплат власти указывают постоянное проживание в деревне или небольшом городе и открытие в этом населенном пункте собственного бизнеса.

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"Это может быть булочная, магазин канцтоваров, ресторан – все, что угодно. Так мы вдохнем жизнь в наши города и увеличим население", – утверждает главы Молизе Донато Тома.

В настоящее время население региона составляет 305 тысяч человек (по данным Итальянского национального статистического института). С 2014 года регион потерял более девяти тысяч жителей: молодые жители Молизе уезжают в крупные города, а рождаемость находится почти на нуле.

Ранее "Сегодня" писали об аналогичном предложении в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия. Эту "акцию" придумал местные чиновники, чтобы вернуть итальянцев в сельские районы на постоянно место жительства. Также мы рассказывали про британского бизнесмена Джейми Эббота, который решил продать трехэтажный особняк за 59 евро

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