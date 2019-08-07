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Жители каких стран мира часто путешествуют: рейтинг

Ассоциация IATA опубликовала данные ежегодного рейтинга

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:41
Самой часто путешествующей нацией оказались англичане
Самой часто путешествующей нацией оказались англичане
Фото: Depositphotos

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) составила ежегодный отчет, в котором определила самые путешествующие нации в мире. Согласно данным статистики, чаще других совершали заграничные поездки самолетом туристы из Великобритании – 126 миллионов пассажиров (8,6 процента всех пассажиров в мире).

Вторую строчку рейтинга IATA занимают американцы – примерно 115 миллионов пассажиров (7,6 процента всех пассажиров) путешествовали по воздуху в 2018 году. На третьей позиции – китайцы (97 миллионов путешественников, 6,6 процента всех пассажиров), четвертой – немцы (94 миллиона путешественников, 6,4 процента всех пассажиров), пятой – французы (почти 60 миллионов путешественников, 4,1 процента всех пассажиров).

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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) – международная неправительственная организация, которая выступает координатором и представителем интересов авиатранспортной отрасли в таких областях как обеспечение безопасности полетов, производство полетов, тарифная политика, техобслуживание, авиационная безопасность, разработка международных стандартов. Штаб-квартира находится в Монреале (Канада). Европейский центр – в Женеве (Швейцария). IATA имеет 101 представительство по всему миру.

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Напомним, ранее на официальном сайте Всемирной туристической организации (UNWTO) появился полный годовой отчет, в котором, кроме прочего, составлен рейтинг самых популярных среди путешественников стран мира.

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Источник: Сегодня
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