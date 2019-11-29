Жизнь в сказке: фото самых лучших маленьких городков на планете

Эксперты составили рейтинг городов с населением не больше 200 тысяч

Лозанна, Швейцария Фото: Depositphotos

Рейтинг самых лучших маленьких городов мира с населением не больше 200 тысяч жителей составили тревел-эксперты и редакторы издания Monocle. Лидером стала швейцарская Лозанна. Учитывали следующие факторы: качество общественного транспорта, железнодорожного и воздушного сообщения, состояния местного самоуправления и перспективы развития города.

Эффективная сеть общественного транспорта Лозанны, а также благоприятные условия для развития бизнеса и трудоустройства в этом городе сыграли ключевую роль в победе, сообщает The Independent.

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"Мы установили некую франшизу по изучению качества жизни в мегаполисах, а теперь почувствовали, что пришло время обратить внимание и на маленькие города, которые трудно поставить в один ряд с Токио или Ванкувером, например", – сказал главный редактор Monocle Тайлер Брюле.

ТОП-3 самых лучших маленьких городов в мире по версии издания Monocle.

Лозанна, Швейцария

Лозанна, Швейцария Фото: Mark de Jong / Unsplash

Боулдер, США

Боулдер, США Фото: Nikola Knezevic / Unsplash

Берген, Норвегия

Берген, Норвегия Фото: Lachlan Gowen / Unsplash

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Украине составили рейтинг городов по комфорту жизни. В лидерах оказались Винница и Харьков, в аутсайдерах – Запорожье и Кропивницкий. Кроме этого, мы писали, что Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев.

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