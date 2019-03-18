Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после

Основные движения при чистке зубов должны быть "выметающего" характера, проводить их нужно от десны к краю зуба

Во время чистки зубов не забудьте очистить язык от налета Фото: freepik.com

Чистить зубы следует дважды в день – утром и вечером. Некоторые люди предпочитают чистить зубы после каждого приема пищи. Ряд стоматологов, кстати, рекомендуют придерживаться именно таких правил, а все утверждения, что при частой чистке зубов стирается эмаль, считают необоснованными, пишет likar.info.

Однако большинство специалистов уверяет, что двукратной чистки зубов будет вполне достаточно для поддержания чистоты ротовой полости и профилактики кариеса.

Если с вечерней чисткой зубов все более-менее понятно (чистить нужно перед отходом ко сну), то как быть с утренней процедурой? Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после? Мнения стоматологов на этот счет расходятся. Так, одни стоматологи полагают, что лучше всего гигиеническую процедуру проводить после завтрака, чтобы заодно удалить и остатки пищи в ротовой полости.

Противники такого подхода уверяют, что чистить зубы нужно до завтрака, чтобы очистить язык и эмаль от бактериального налета. Если позавтракать, не почистив зубы, то вы проглотите налет вместе с пищей. Так вы рискуете заполучить проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Золотой серединой здесь может следующее правило. Чистку зубов проводите утром до завтрака, а после приема пищи – прополощите ротовую полость водой или раствором соли.

Кариес может вызвать различные проблемы со здоровьем Фото: freepik.com

Как правильно чистить зубы

Основные движения при чистке зубов должны быть "выметающего" характера. Проводить их нужно от десны к краю зуба. А вот непрерывный ход зубной щеткой верх-вниз или из стороны в сторону не рекомендуется, поскольку так вы можете повредить десны.

В конце чистки зубов рекомендуется проводить круговые движения щеткой по зубам. Таким образом, вы неплохо отполируете эмаль, а также проведете массаж десен.

Что касается продолжительности чистки зубов, то на эту гигиеническую процедуру следует потратить от 2 до 4 минут. Желательно чистить зубы не менее 2-х минут.

Во время чистки зубов не забудьте очистить язык от налета. Пространство между зубами следует очистить с помощью зубной нити. Ею стоит пользоваться осторожно, не травмируя десну. После этой процедуры ротовую полость следует прополоскать теплым раствором соли, что поможет дополнительно продезинфицировать слизистые оболочка рта.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие болезни может вызвать кариес.

Смотрите видео, как правильно чистить зубы:

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