"Зважені та щасливі": победительница шоу рассказала про страх еды

Победительница четвертого сезона слишком увлеклась похудением

Юлия до и после похудения Фото: пресс-служба СТБ

В четверг состоится пятый выпуск самого весомого и волшебного шоу страны "Зважені та щасливі". На этой неделе родителям придется поменяться своими детьми.

Всем участникам во время проекта нужно научиться не только скидывать лишние килограммы, но и правильно удерживать вес. А для этого придерживаться здорового образа жизни после проекта.

Юлия увлеклась тренировками и диетическим питанием Фото: пресс-служба СТБ

В постоянной рубрике #стопанорексія в прошлом эфире своей историей поделилась победительница четвертого сезона проекта Юлия Науменко. Девушка впервые призналась о том, какие проблемы у нее были после окончания "Зважених та щасливих", а врач-психиатр Олег Чабан помог разобраться из-за чего они возникли.

Страх не удержать вес и вернуться до 118 кг вызвал у Юли другую проблему – паническую боязнь еды. "Когда я встретилась со своим будущим мужем, я знала, что все его предыдущие девушки были стройные. Он знает меня 20 лет, он мой одноклассник и я всегда была полной. Даже друзья ему говорили: Ты не боишься, что она снова будет толстой?", – поделилась участница.

Юлия с мужем Фото: пресс-служба СТБ

Это все давило на Юлю, которая боялась набрать даже один дополнительный килограмм. Страх заставлял ее взвешиваться каждый день – если было +200 грамм, она думала, что начинает поправляться.

"Человек, который доходит до анорексии как болезни, проходит три стадии. Одна из них – дисморфофобическая. Когда стройный человек с нормальным индексом массы тела смотрит в зеркало и видит себя необъективно толстым, – рассказывает врач-психиатр Олег Чабан. – Почему же возник страх перед едой у Юли? Была цель, которую достигли, и все это увидели – победа в проекте. Возможно, значение мужчины в вашей жизни было вторым фактором, который подтвердил успех. Вы эйфорию переключили на него. И это снова было связано с внешностью. Вы снова начали работать над телом, перегибая палку".

Юлия боялась есть даже яблоки Фото: пресс-служба СТБ

Юля боялась не только жареной картошки, а даже яблоко. Казалось, это фрукт, в котором слишком много сахара. "Я готовила мужу первое, второе, третье, но сама не пробовала ничего. Если нужно было, то пробовала и выплевывала обратно, – вспоминает Юля. – Когда были срывы, я себя наказывала голодом. Максимальное время, когда я не ела – 7 дней. Мой вес стремительно падал. Минимальный вес, который был – 48 кг".

Она позволяла себе съесть не больше 500 калорий в день. Это длилось около года. "У меня тоже был период, когда я слишком сократила количество калорий, но, признаюсь, это всегда было больше, чем 1000 калорий", – рассказала ведущая шоу Мирослава Ульянина.

Беременность помогла Юлии побороть анорексию Фото: пресс-служба СТБ

Момент, в который Юля осознала, что есть проблема: почти не осталось волос, сбился менструальный цикл, обвисла кожа, и начались приступы агрессии ко всему миру.

"Тревога, депрессия, подавленность – это признаки того, что ваш мозг не получает питание. Не вы злитесь, а мозг. Если мы его обманываем, он начинает реагировать через другие системы", – комментирует врач-психиатр Олег Чабан.

Юлия с дочкой Фото: пресс-служба СТБ

"Во время беременности и после я начала нормально кушать. Уже не 500 калорий, а 2000. И вес начал расти. Я понимала, что ребенок важнее моего веса. Сейчас я нравлюсь себе, у меня прекрасная семья и маленький ребенок. И если мне кто-то скажет, что я поправилась или я толстая, то я просто посмеюсь. Я это уже переросла", – признается Юля и находится в прекрасной физической и моральной форме.

Юлия сейчас Фото: пресс-служба СТБ

Смотрите шоу "Зважені та щасливі" каждый четверг на телеканале СТБ. Проект, который помогает поверить в чудо и дарит новую счастливую жизнь.

Напомним, в четвертом выпуске "Зважені та щасливі" 8-й сезон участники стали танцорами. Также стало известно, кто отправится на битву слабых.