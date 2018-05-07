10 главных продуктов-убийц сердца определили ученые

Ученые советуют отказаться от этих блюд

Берегите здоровье сердца. Фото: depositphotos

Американские ученые назвали десять блюд, которые пагубно влияют на здоровье нашего сердца. В запрещенный к употреблению список продуктов вошли гамбургеры, обработанное мясо, колбасные изделия, выпечка, безалкогольные напитки и подслащенные соки.

В интервью журналу Time профессор Университета Хофстры и начальник отделения кардиологии в Британской епископальной больнице Святого Ионна в Нью-Йорке Регина Друз рассказала, что насыщенные жиры в сочетании с углеводами могут оказать крайне негативное влияние на здоровье сердца. Высоким содержанием насыщенных жиров обладают обработанное мясо и колбасные изделия. Кроме того, в них содержится огромное количество соли, как и в пицце. Кроме колбасы, вероятность столкнуться с ними есть в печеньях и различной выпечке. Высоким содержимым сахара могут "похвастаться" конфеты, безалкогольные напитки и подслащенные соки. Рекламируемые как часть здоровой диеты сухие завтраки так же полны сахара, как печенье и выпечка.

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Блюда глубокой прожарки, такие как картофель-фри, содержат в себе трансжиры, которые образуются из-за методов приготовления блюда. Проблему трансжиров несет в себе и маргарин. Любители диетической газировки, как правило, гиперкомпенсируют и начинают потреблять больше калорий. Кроме того, вещества в составе газировки делают людей склонными к ожирению.

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