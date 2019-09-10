10 правил сексуальных отношений, которые нужно знать каждому
Секс-педагог дала совет подросткам о безопасности интимной жизни
Секс-неотъемлемая и важная часть отношений. Важно только понимать, что он должен быть безопасным и желанным обоим партнерам. О личных границах в сексе и о том, как их отстаивать особенно важно знать подросткам, у которых мало опыта и поэтому они рискуют попасть в неприятную ситуацию.
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Секс-педагог Юлия Ярмоленко на своей странице в instagram составила 10 правил сексуальных отношений, которые нужно знать всем.
- "Нет" всегда обозначает "нет".
Согласие на секс выражается словами "Да, я хочу с тобой секса", "Давай займемся сексом". Ни красная помада, ни короткая юбка, ни флирт не являются приглашением к сексу.
- Обязательно устанавливай сексуальные границы.
Если не готов/не готова идти дальше, чем объятия или петтинг, обязательно сообщи об этом.
- Не соглашайся на секс без презерватива.
Это самый безопасный и доступный вид контрацепции для подростков и молодежи.
- Остановить партнера можно в любой момент
Помни, ты можешь отказаться от секса на любом этапе сексуального взаимодействия. Даже в самый последний момент можно передумать и остановить партнера/партнершу. И они могут сделать то же самое. Это нормально.
- Никакого секса под давлением
Никогда не соглашайся на секс под действием алкоголя, наркотиков, на "слабо" и не занимайся сексом с человеком, который находится под действием любых веществ. Это может привести к неприятным последствиям.
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- Спрашивайте разрешения
Если ты не уверен/не уверена, что партнерша/партнер готовы пойти дальше или пробовать что-то новое – уточни, спроси разрешения. И можешь продолжать в случае четкого согласия, выраженного словами.
- Интересуйтесь здоровьем партнера
По внешнему виду нельзя определить, болен человек или нет. Он/она могут даже не знать, что являются переносчиками опасных заболеваний.
- Любовь и верность – не гарантия безопасных отношений.
Какие бы хорошие отношения у вас с партнером не были – не забывайте о безопасности.
- Если не готовы к сексу, подождите полгода
Если считаешь, что еще не готов/не готова к сексу – отложи этот вопрос минимум на полгода. Нормально начинать заниматься сексом и в 17, и в 25 – главное, физиологическая, психологическая, информационная готовность.
- Никакого порно
Не ориентируйся на порнографию – это выдумка, монтаж и значительное преувеличение. Секс – это, прежде всего, общение и близость, а не половой акт.
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