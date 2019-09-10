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10 правил сексуальных отношений, которые нужно знать каждому

Секс-педагог дала совет подросткам о безопасности интимной жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Секс должен быть безопасным
Секс должен быть безопасным
Фото: stocksnap.io

Секс-неотъемлемая и важная часть отношений. Важно только понимать, что он должен быть безопасным и желанным обоим партнерам. О личных границах в сексе и о том, как их отстаивать особенно важно знать подросткам, у которых мало опыта и поэтому они рискуют попасть в неприятную ситуацию.

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Секс-педагог Юлия Ярмоленко на своей странице в instagram составила 10 правил сексуальных отношений, которые нужно знать всем.

  • "Нет" всегда обозначает "нет".

Согласие на секс выражается словами "Да, я хочу с тобой секса", "Давай займемся сексом". Ни красная помада, ни короткая юбка, ни флирт не являются приглашением к сексу.

  • Обязательно устанавливай сексуальные границы.

Если не готов/не готова идти дальше, чем объятия или петтинг, обязательно сообщи об этом.

  • Не соглашайся на секс без презерватива.

Это самый безопасный и доступный вид контрацепции для подростков и молодежи.

  • Остановить партнера можно в любой момент

Помни, ты можешь отказаться от секса на любом этапе сексуального взаимодействия. Даже в самый последний момент можно передумать и остановить партнера/партнершу. И они могут сделать то же самое. Это нормально.

  • Никакого секса под давлением

Никогда не соглашайся на секс под действием алкоголя, наркотиков, на "слабо" и не занимайся сексом с человеком, который находится под действием любых веществ. Это может привести к неприятным последствиям.

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  • Спрашивайте разрешения

Если ты не уверен/не уверена, что партнерша/партнер готовы пойти дальше или пробовать что-то новое – уточни, спроси разрешения. И можешь продолжать в случае четкого согласия, выраженного словами.

  • Интересуйтесь здоровьем партнера

По внешнему виду нельзя определить, болен человек или нет. Он/она могут даже не знать, что являются переносчиками опасных заболеваний.

  • Любовь и верность – не гарантия безопасных отношений.

Какие бы хорошие отношения у вас с партнером не были – не забывайте о безопасности.

  • Если не готовы к сексу, подождите полгода

Если считаешь, что еще не готов/не готова к сексу – отложи этот вопрос минимум на полгода. Нормально начинать заниматься сексом и в 17, и в 25 – главное, физиологическая, психологическая, информационная готовность.

  • Никакого порно

Не ориентируйся на порнографию – это выдумка, монтаж и значительное преувеличение. Секс – это, прежде всего, общение и близость, а не половой акт.

Ранее мы уже выясняли, как избежать пяти основных ошибок в сексе: полезные советы. Существует несколько видов ошибок в сексе.

Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить

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