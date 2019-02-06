10 продуктов-афродизиаков, которые помогут вам разжечь страсть в День святого Валентина

Список самых действенных продуктов-афродизиаков

Устрицы богаты цинком Фото: freepik.com

Планируете романтический ужин на День всех влюбленных? Включите в меню продукты-афродизиаки, которые помогут вам сделать продолжение вечера поистине незабываемым. Главное помнить, что настоящие чувства все-таки зарождаются в сердце, а не в тарелке.

Шоколад

Фото: pixabay.com

Шоколад называют афродизиаком из-за наличия фенилэтиламина, так называемой "молекулы любви", которая выделяется во время секса. Употребление шоколада освобождает эндорфины – гормоны счастья, которые вызывают хорошее настроение и превосходное самочувствие.

Устрицы

Фото: pixabay.com

Они содержат много цинка, который стимулирует выработку спермы и регулирует половые гормоны. По легенде, Казанова съедал по сорок устриц в день.

Спаржа

Фото: pixabay.com

Спаржа является хорошим источником витамина Е, который улучшает выработку половых гормонов. Но если вы съедите всего несколько побегов, то особого эффекта не почувствуете.

Чили

Фото: pixabay.com

Острая пища согревает, стимулирует сердцебиение и улучшает кровоток, поэтому в этом есть доля правды.

Арбуз

Фото: pixabay.com

Гигантская ягода содержит цитруллин, который расслабляет кровеносные сосуды почти так же, как и виагра.

Мака

Фото: Pinterest.com

Этот сладкий корнеплод называют перуанской виагрой. Также считается, что он полезен для повышения выносливости и концентрации внимания.

Сельдерей

Фото: pixabay.com

Это не самая сексуальная пища, но она содержит фито-андрогены, которые похожи на тестостерон и могут увеличить влечение у женщин.

Гранат

Фото: pixabay.com

В гранате много антиоксидантов, поэтому он улучшает кровообращение и повышает чувствительность половых органов.

Банан

Фото: pixabay.com

Калий, которым богаты бананы, обеспечивает мышечную силу, поэтому теоретически усиливает оргазм.

Руккола

Фото: pixabay.com

Руккола – сильный афродизиак, полезные свойства которого широко используются для усиления потенции у мужчин. Ее особые свойства отметили еще древние римляне, которые готовили из рукколы свои любовные зелья.

Напомним, ранее мы писали, как поздравить парня на 14 февраля. Сайт "Сегодня" также делился идеями причесок на День святого Валентина.

Смотрите видео, как зарабатывают на Дне святого Валентина:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram