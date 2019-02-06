10 продуктов-афродизиаков, которые помогут вам разжечь страсть в День святого Валентина
Список самых действенных продуктов-афродизиаков
Планируете романтический ужин на День всех влюбленных? Включите в меню продукты-афродизиаки, которые помогут вам сделать продолжение вечера поистине незабываемым. Главное помнить, что настоящие чувства все-таки зарождаются в сердце, а не в тарелке.
Шоколад
Шоколад называют афродизиаком из-за наличия фенилэтиламина, так называемой "молекулы любви", которая выделяется во время секса. Употребление шоколада освобождает эндорфины – гормоны счастья, которые вызывают хорошее настроение и превосходное самочувствие.
Устрицы
Они содержат много цинка, который стимулирует выработку спермы и регулирует половые гормоны. По легенде, Казанова съедал по сорок устриц в день.
Спаржа
Спаржа является хорошим источником витамина Е, который улучшает выработку половых гормонов. Но если вы съедите всего несколько побегов, то особого эффекта не почувствуете.
Чили
Острая пища согревает, стимулирует сердцебиение и улучшает кровоток, поэтому в этом есть доля правды.
Арбуз
Гигантская ягода содержит цитруллин, который расслабляет кровеносные сосуды почти так же, как и виагра.
Мака
Этот сладкий корнеплод называют перуанской виагрой. Также считается, что он полезен для повышения выносливости и концентрации внимания.
Сельдерей
Это не самая сексуальная пища, но она содержит фито-андрогены, которые похожи на тестостерон и могут увеличить влечение у женщин.
Гранат
В гранате много антиоксидантов, поэтому он улучшает кровообращение и повышает чувствительность половых органов.
Банан
Калий, которым богаты бананы, обеспечивает мышечную силу, поэтому теоретически усиливает оргазм.
Руккола
Руккола – сильный афродизиак, полезные свойства которого широко используются для усиления потенции у мужчин. Ее особые свойства отметили еще древние римляне, которые готовили из рукколы свои любовные зелья.
Напомним, ранее мы писали, как поздравить парня на 14 февраля. Сайт "Сегодня" также делился идеями причесок на День святого Валентина.
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