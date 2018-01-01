10 продуктов для хорошего настроения назвали диетологи

Некоторые ингредиенты помогут избавиться от депрессии

Свежие зеленые овощи. Фото: pixabay

Как утверждают диетологи, наш настрой напрямую зависит от поступления в организм с пищей аминокислот, из которых вырабатываются особые вещества: серотонин и эндорфин, вызывающие прилив хорошего настроения. Рассказываем, чем необходимо дополнить свой рацион, чтобы обрести бодрость, прилив сил и прекрасное расположение духа.

Бананы

Банан – широко известный продукт, повышающий настроение и тонус. При употреблении этого фрукта в пищу организм вырабатывает серотонин, что вызывает настоящую эйфорию. Содержащийся в бананах магний и витамин В6 отлично воздействуют на нервную систему и улучшают сон.

Инжир и финики

Эти экзотические и очень вкусные фрукты в своем составе содержат огромное количество калия, который, соединяясь с натрием, помогает транспортировке аминокислоты триптофана. Получив материал, наш мозг быстро реагирует, а мы чувствуем прилив хорошего настроения.

Орехи и семечки

Орехи и семечки замечательно зарекомендовали себя в борьбе со стрессом и унынием. В них содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега -3,триптофана, витамина В6 и селена.

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Морская капуста

Говорят, что недостаточное количество адреналина в крови сказывается на настроении не в лучшую сторону. Чтобы этого не случилось, почаще ешь морскую капусту, в которой содержится приличное количество триптофана.

Свежие зеленые овощи

Еще одним веществом, помогающим избавиться от хандры и депрессии, является фолиевая кислота. Ее очень много в спарже, веточках укропа, листьях шпината, перьях зеленого лука, разных видах капусты, поэтому не забывайте баловать себя вкусными блюдами с этими овощами, которые добавят вам сил, бодрости и позитива.

Цитрусовые

Плоды цитрусовых отлично поднимают настроение не только своей сочностью и яркими цветами, но и огромным содержанием витамина С. Он принимает участие в синтезе норадреналина – вещества, отвечающего за наш тонус, внимание и бодрость.

Овсяная каша

Этот популярный продукт также содержит достаточное количество триптофана, который преобразуется в серотонин. Кроме того, он способствует нормализации сахара в крови, который оказывает прямое воздействие на настроение. От него зависит количество инсулина, он доставляет аминокислоту к клеткам мозга, где идет переработка в серотонин. Иначе говоря, не забывайте почаще завтракать такой полезной овсяной кашей.

Авокадо

Поправить свое настроение можно очень приятным лекарством – авокадо. В нем есть и фолиевая кислота, и триптофан, и витамин В6. Этот экзотический фрукт отлично сочетается с овощами и подходит для приготовления салатов, соусов, паст и помогает смотреть на мир веселее.

Мед

О полезных свойствах меда не слышал только ленивый. Обладая замечательными вкусовыми качествами, этот продукт к тому же является хорошим антидепрессантом. Попробуйте съесть ложечку меда в момент, когда вы нервничаете или находитесь в состоянии тревоги, – это поможет снять стресс.

Травяной чай

Травяные чаи приносят пользу всему организму, а в качестве бонуса еще и успокаивают. По утрам пейте чай из лимонника, лаванды, дягиля – эти виды трав прекрасно тонизируют и настраивают на рабочий лад.

Употребляйте правильные продукты, больше двигайтесь, много общайтесь и мыслите позитивно – и вы никогда не узнаете, что такое хандра и депрессия.

Напомним, как еда влияет на настроение: выводы ученых.

Смотрите видео, как употреблять фрукты с пользой для здоровья: