10 способов отсрочить климакс: останавливаем старение души и тела

Чтобы менопауза не наступила рано, ешьте ры­­бу и не психуйте

Менопауза — явление естественное и неизбежное, и, тем не менее, малоприятное. А уж если она наступает раньше времени, до 45 лет, тем более, ведь климакс сопровождается дискомфортом. Самые распространенные неприятности — снижение тонуса сосудов, что чревато усталостью и частыми головными болями, а также ухудшением состояния костной ткани – тогда малейший вывих может еще годами аукаться неприятными ощущениями в суставе даже при незначительной нагрузке. Но что, пожалуй, самое печальное — снижается уровень эстрогена, который прежде всего отвечает за наш внешний вид. При его недостатке тускнеют волосы, ухудшается состояние кожи, уходит молодость.

Безусловно, время наступления менопаузы определяется генетически, но даже в таком случае ее можно отсрочить. Каким образом, знают эксперты: Лина Гирагосова, онкогинеколог, завотделением гинекологии медцентра "Кибер клиника Спиженко", и Надежда Голембиевская, психолог, член Украинской ассоциации специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий.

Тело: виноваты курение и дефицит простой еды

На выработку гормона эстрогена влияют самые разнообразные факторы.

Откажитесь от сигарет

Токсический коктейль сигаретного дыма, а он состоит из более чем 4000 компонентов, снижает уровень эстрогена. Курит, к слову, каждая седьмая украинка.

Без колбас и печенья

Изобилие промышленно приготовленных продуктов в рационе в прямом смысле не оставляет места простой и полезной пище. Ну, куда есть после сытного фастфуда тарелку овощного салата? В результате женщина недополучает такие незаменимые для гормонального баланса вещества, как омега-3 жирные кислоты, магний, кальций, фолиевая кислота. Потому каждый день ешьте продукты, их содержащие: творог, орехи, листовые овощи.

Контролируйте эмоции

Чем меньше стрессов, тем меньше в организме "врага" женского гормона — кортизола: он подавляет работу яичников, вырабатывающих эстроген.

Не кормите грудью долго

Пролактин, гормон, активно продуцирующийся во время лактации, — антагонист эстрогена. И природа предусмотрела, как упредить гормональный дисбаланс: уже в 6—7 месяцев у ребенка начинают появляться зубы: он готов к грубой пище (с каждым месяцем все больше) и к постепенному уменьшению маминого молока в рационе.

"Да" рыбе и шиповнику

Без йода, витамина Е и С невозможно полноценное синтезирование эстрогена. Потому в ежедневном рационе женщины должны быть кусочек морской рыбы (или 100 г морской капусты), 2—3 ст. л. нерафинированного растительного масла холодного отжима (или 4—5 грецких орехов) и стакан компота из шиповника (крупный помидор, 3—4 мандарина, 200 г капусты).

Осторожно с контрацептивами

Не всегда провизоры придерживаются правил и продают гормональные препараты, контрацептивы, в частности любому желающему. Хотя все гормональные препараты на самом деле — рецептурные! И это неспроста: гормоны вмешиваются в функционирование главной системы человека — эндокринной. Это может плохо закончиться, даже если средство назначено врачом (он тоже может ошибиться), а уж если самой женщиной, то и подавно.

Душа: старят боязнь пустоты и эгоцентризм

В процессе выработки эстрогена не меньшую роль играют эмоции и чувства.

Живите как хочется

Непросто в ежедневной круговерти находить равенство между "хочу" и "нужно", но искать все равно необходимо. Иначе рано или поздно неудовлетворение потребностей может закончиться запуском программы "камикадзе" — когда женщина, сама того не осознавая, даст отмашку организму на медленное уничтожение себя. И начнется преждевременное увядание, функций гормональной системы в том числе.

Помогайте другим

Забота о других людях, притом важно, чтобы женщина не ожидала ответной благодарности и расходовала не только свои деньги, но и душевные силы, и личное время, омолаживает, так как в таком случае женщина живет категориями вечности. Например, можно помогать брошенным деткам, сварить борщ и накормить бездомных, безвозмездно ухаживать за совершенно чужим вам онкобольным человеком. Эгоцентризм, напротив, — старит.

Не бойтесь пустоты

Чаще к ранней менопаузе предрасположены женщины, которые на чем-то или на ком-то зациклены: на детях, муже или работе. Когда предмет зацикленности уходит от нее, а это происходит всегда, просто раньше или позже, — женщина наполняется пустотой.

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И тут важно конструктивно отнестись к возникшему вакууму: он может быть крахом, и тогда начнется самоуничтожение, а можно воспринять его как мотиватор двигаться дальше, искать новую себя, переходить на очередную ступеньку.

Слушайте Вселенную

У каждой женщины есть "грабли". У каждой они свои, а вот ощущения после наступания на "атрибут дачника" у всех одинаковы — боль, злость, разочарование. Эти чувства ускоряют старение. При этом "грабли" — это уроки, которые вы не усвоили, и потому вселенная будет вам подкидывать их до тех пор, пока вы ее не услышите.

Не ищите "зонт"

Если дождь внутри сердца, ни один зонт не поможет укрыться от противных капель. Потому не прячьтесь от своих страхов, обид, нереализованных желаний и не ищите счастья — источника молодости — вне себя. Только вы можете наполнить свою жизнь необходимым вам содержанием.