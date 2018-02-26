10 способов отсрочить климакс: останавливаем старение души и тела
Чтобы менопауза не наступила рано, ешьте рыбу и не психуйте
Менопауза — явление естественное и неизбежное, и, тем не менее, малоприятное. А уж если она наступает раньше времени, до 45 лет, тем более, ведь климакс сопровождается дискомфортом. Самые распространенные неприятности — снижение тонуса сосудов, что чревато усталостью и частыми головными болями, а также ухудшением состояния костной ткани – тогда малейший вывих может еще годами аукаться неприятными ощущениями в суставе даже при незначительной нагрузке. Но что, пожалуй, самое печальное — снижается уровень эстрогена, который прежде всего отвечает за наш внешний вид. При его недостатке тускнеют волосы, ухудшается состояние кожи, уходит молодость.
Безусловно, время наступления менопаузы определяется генетически, но даже в таком случае ее можно отсрочить. Каким образом, знают эксперты: Лина Гирагосова, онкогинеколог, завотделением гинекологии медцентра "Кибер клиника Спиженко", и Надежда Голембиевская, психолог, член Украинской ассоциации специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий.
Тело: виноваты курение и дефицит простой еды
На выработку гормона эстрогена влияют самые разнообразные факторы.
- Откажитесь от сигарет
Токсический коктейль сигаретного дыма, а он состоит из более чем 4000 компонентов, снижает уровень эстрогена. Курит, к слову, каждая седьмая украинка.
- Без колбас и печенья
Изобилие промышленно приготовленных продуктов в рационе в прямом смысле не оставляет места простой и полезной пище. Ну, куда есть после сытного фастфуда тарелку овощного салата? В результате женщина недополучает такие незаменимые для гормонального баланса вещества, как омега-3 жирные кислоты, магний, кальций, фолиевая кислота. Потому каждый день ешьте продукты, их содержащие: творог, орехи, листовые овощи.
- Контролируйте эмоции
Чем меньше стрессов, тем меньше в организме "врага" женского гормона — кортизола: он подавляет работу яичников, вырабатывающих эстроген.
- Не кормите грудью долго
Пролактин, гормон, активно продуцирующийся во время лактации, — антагонист эстрогена. И природа предусмотрела, как упредить гормональный дисбаланс: уже в 6—7 месяцев у ребенка начинают появляться зубы: он готов к грубой пище (с каждым месяцем все больше) и к постепенному уменьшению маминого молока в рационе.
- "Да" рыбе и шиповнику
Без йода, витамина Е и С невозможно полноценное синтезирование эстрогена. Потому в ежедневном рационе женщины должны быть кусочек морской рыбы (или 100 г морской капусты), 2—3 ст. л. нерафинированного растительного масла холодного отжима (или 4—5 грецких орехов) и стакан компота из шиповника (крупный помидор, 3—4 мандарина, 200 г капусты).
- Осторожно с контрацептивами
Не всегда провизоры придерживаются правил и продают гормональные препараты, контрацептивы, в частности любому желающему. Хотя все гормональные препараты на самом деле — рецептурные! И это неспроста: гормоны вмешиваются в функционирование главной системы человека — эндокринной. Это может плохо закончиться, даже если средство назначено врачом (он тоже может ошибиться), а уж если самой женщиной, то и подавно.
Душа: старят боязнь пустоты и эгоцентризм
В процессе выработки эстрогена не меньшую роль играют эмоции и чувства.
- Живите как хочется
Непросто в ежедневной круговерти находить равенство между "хочу" и "нужно", но искать все равно необходимо. Иначе рано или поздно неудовлетворение потребностей может закончиться запуском программы "камикадзе" — когда женщина, сама того не осознавая, даст отмашку организму на медленное уничтожение себя. И начнется преждевременное увядание, функций гормональной системы в том числе.
- Помогайте другим
Забота о других людях, притом важно, чтобы женщина не ожидала ответной благодарности и расходовала не только свои деньги, но и душевные силы, и личное время, омолаживает, так как в таком случае женщина живет категориями вечности. Например, можно помогать брошенным деткам, сварить борщ и накормить бездомных, безвозмездно ухаживать за совершенно чужим вам онкобольным человеком. Эгоцентризм, напротив, — старит.
- Не бойтесь пустоты
Чаще к ранней менопаузе предрасположены женщины, которые на чем-то или на ком-то зациклены: на детях, муже или работе. Когда предмет зацикленности уходит от нее, а это происходит всегда, просто раньше или позже, — женщина наполняется пустотой.
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И тут важно конструктивно отнестись к возникшему вакууму: он может быть крахом, и тогда начнется самоуничтожение, а можно воспринять его как мотиватор двигаться дальше, искать новую себя, переходить на очередную ступеньку.
- Слушайте Вселенную
У каждой женщины есть "грабли". У каждой они свои, а вот ощущения после наступания на "атрибут дачника" у всех одинаковы — боль, злость, разочарование. Эти чувства ускоряют старение. При этом "грабли" — это уроки, которые вы не усвоили, и потому вселенная будет вам подкидывать их до тех пор, пока вы ее не услышите.
- Не ищите "зонт"
Если дождь внутри сердца, ни один зонт не поможет укрыться от противных капель. Потому не прячьтесь от своих страхов, обид, нереализованных желаний и не ищите счастья — источника молодости — вне себя. Только вы можете наполнить свою жизнь необходимым вам содержанием.