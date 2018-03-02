Развеян популярный миф о сексе

Сегодня, 16:05

В опытах приняли участие 13 женщин в возрасте от 32 до 97 лет

Точки G не существует, говорят ученые. Фото: pixabay.com
Точки G не существует, говорят ученые. Фото: pixabay.com

Медики из больницы Остина в Мельбурне, Австралия провели исследование, которое поставило под сомнение существование точки G.

В ходе исследования, в котором приняли участие 13 женщин в возрасте от 32 до 97 лет, секс-эксперты и гинекологи пытались обнаружить точку G. В результате выяснилось, что нет никаких анатомических доказательств ее существования, пишет Maxim.

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В частности, авторы исследования сообщили, что не смогли обнаружить в предполагаемой "зоне удовольствия" ничего похожего на описанную в 1950-х годах немецким гинекологом Эрнстом Грэфенбергом точку G. Напомним, он утверждал, что это небольшая часть передней стенки влагалища, расположена на глубине 2,5-7,6 сантиметра, за лобковой костью и уретрой, аналог предстательной железы у мужчин.

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Ведущий исследователь, доктор Натан Хоаг предположил, что женщины испытывают удовольствие от стимуляции мифической точки G исключительно из-за непосредственной близости к клитору. Таким образом, удовольствие от стимуляции этой зоны – всего лишь один из видов клиторального оргазма.

"Существенный вывод, который можно сделать по результатам нашего исследования, состоит в том, что точки G, первоначально обнаруженной Грэфенбергом и впоследствии популяризованной среди женщин из разных стран мира, анатомически не существует", – заключил Хоаг.

Ранее ученые назвали невероятный способ достижения множественного оргазма.

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