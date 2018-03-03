В Украине запретили популярное лекарство

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение серии препарата "Новокаин-Дарница" (вещество с местными обезболивающим действием – ред. "Сегодня") производства "Фармацевтическая фирма "Дарница".

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Такое решение принято из-за информации о летальном исходе, связанным с применением Новокаина, сообщает сайт Гослекслужбы.

"Согласно распоряжению службы от 2 марта, на основании уведомления Государственного экспертного центра (ДЭЦ) при Министерстве здравоохранения Украины была запрещена серия препарата VU 181 217", – говорится в сообщении.

В Гослекслужбе добавили, что субъекты хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и использование лекарственных средств, обязаны проверить наличие в них указанной серии препарата и в случае выявления поместить ее в карантин и уведомить территориальный орган Гослекслужбы.

Напомним, "доступные лекарства": Гройсман подвел первые итоги программы и пригрозил местным властям.

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