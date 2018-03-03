В Украине запретили популярное лекарство

Сегодня, 14:54

Решение принято из-за информации о летальном исходе

«Новокаин» временно запретили. Фото: С. Николаев
«Новокаин» временно запретили. Фото: С. Николаев

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение серии препарата "Новокаин-Дарница" (вещество с местными обезболивающим действием – ред. "Сегодня") производства "Фармацевтическая фирма "Дарница".

Ранее в Украине запретили один из сиропов от кашля.

Такое решение принято из-за информации о летальном исходе, связанным с применением Новокаина, сообщает сайт  Гослекслужбы.

"Согласно распоряжению службы от 2 марта, на основании уведомления Государственного экспертного центра (ДЭЦ) при Министерстве здравоохранения Украины была запрещена серия препарата VU 181 217", – говорится в сообщении.

В Гослекслужбе добавили, что субъекты хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и использование лекарственных средств, обязаны проверить наличие в них указанной серии препарата и в случае выявления поместить ее в карантин и уведомить территориальный орган Гослекслужбы.

Напомним, "доступные лекарства": Гройсман подвел первые итоги программы и пригрозил местным властям.

Смотрите видео: как ни в коем случае нельзя лечить грипп
здоровье, запрет, препарат, лекарство, вещество, новости медицины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Wellness

Грипп можно вылечить быстро. Фото: Getty

Создано идеальное лекарство от гриппа

14 Февраля, 11:17

Ожидается, что препарат станет доступен в 2019 году

Wellness

С чем не следует мешать алкоголь. Фото: pixabay

Чем категорически нельзя закусывать алкоголь

24 Февраля, 15:59

Чтобы вечеринка не превратилась в неприятность, следует знать, какие продукты несовместимы с алкоголем
Загрузка...

Wellness

Рак – опасная болезнь. Фото: flickr

Найдена неожиданная болезнь, которая убивает раковые клетки

13 Февраля, 14:25

Риск рака снижается на 80 процентов, утверждают исследователи из США

Одесса

В Одессе запретили торговать алкоголем ночью

14 Декабря 2017, 17:55

В юрдепартаменте заявляют о незаконном принятии решения
Загрузка...