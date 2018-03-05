Ученые нашли способ узнать день смерти человека

Сегодня, 12:59

Исследователи школы психологии Университета Кента сделали интересное открытие

О смерти можно узнать заранее. Фото: pixabay
О смерти можно узнать заранее. Фото: pixabay

Человеческое тело – сложная система, которую трудно понять. Ученые все еще работают над выяснением, как и почему все работает в организме. Мы до сих пор не совсем понимаем, откуда возникают чувства и эмоции. Еще одна вещь, которая до сих пор остается загадкой – это момент перед смертью.

Многие пациенты раньше врача знают, что умирают. Их жизненные функции могут даже улучшиться, но они уже чувствуют, что конец близок.

Люди, у которых есть шестое чувство, часто прощаются с близкими незадолго до своей кончины. Странная вещь, что они чувствуют, когда пришло время уходить. Эти люди начинают прощать своих врагов и исправлять отношения, чтобы покинуть мир со спокойной душой.

В результате проведенных исследований Школы психологии Университета Кента выяснилось, что свою смерть люди чувствуют благодаря запаху.

Арно Висман, возглавлявший это исследование, проанализировал тело во время процесса умирания. Один из таких запахов – putrescine, является результатом процесса разложения. Человеческий ум несознательно распознает его и посылает импульсы.

Арно Висман провел различные эксперименты, используя запах путресцина, аммиака и воды. Участники были подвержены различным запахам, и затем их реакция была исследована. Участники ассоциировали путресцина с отрицательными эмоциями и вещами (страхом, болезнями, смертью).

Также были проведены исследования, которые показывают связь между эмоциями и запахом. Например, некоторые запахи могут заставить нас чувствовать испуг или напряжение.

Также сообщалось, что после смерти человека некоторые гены заново начинают жизнь.

Кроме этого, мы писали: ученые выяснили, что ощущают люди сразу после смерти.

О невероятной истории женщины, победившей смерть, смотрите на видео ниже:
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Источник:

dni.ru

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