"Увеличить грудь можно без операции" – хирург Ростислав Валихновский

Проблемы, связанные с внешностью, всегда интересовали общество, а возможность скорректировать свое тело с помощью хирургии вызывала много вопросов. Ответы на них дал известный украинский пластический и реконструктивный хирург Ростислав Валихновский в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

— Какая внешность сейчас в моде и чего хотят украинские женщины?

— На этот вопрос можно ответить в 20 томах. Как правило, украинки хотят стать красивее, моложе, избавиться от лишнего веса, а также восстановить себя после рождения ребенка.

— Как определить, красивый человек или нет?

Можно использовать формулу Гиппократа, когда лицо делится по вертикальной линии на три зоны: переносица-кончик носа, кончик носа-подбородок, переносица и центральная точка линии волос. Эти линии должны быть равными по пропорциям и длине. Также учитывают расстояния между уголками глаз, внутренним кантом глаза и шириной глазных щелей, которые также должны быть одинаковыми. Хотя, как мы знаем, стандарты красоты всегда менялись. Вспомните эру да Винчи, Микеланджело и посмотрите на современных женщин. Сейчас есть мода и запрос на здоровье, ведь от этого напрямую зависит внешняя красота.





— В вашей работе есть стоп-темы?

Прежде всего, смена пола. Считаю, что эта операция этично неправомерна для общества, живущего по нормальным законам государства и религии. Я учился в духовной семинарии, что оставило во мне свой след. Существует комиссия по биоэтике, которая изучает морально-этические вопросы предоставления услуг, так вот — она утверждает: эвтаназия — запрещено, суррогатное материнство — не благословляется. Собственно, церковь против большинства пластических операций. Также под запретом использования гетерогенных клеток, которые получают из абортивного материала. Представьте себе: в Украину приезжают медицинские туристы, желающие омолодиться. Например, мужчины стремятся усилить потенцию. Чтобы им помочь, в Индии или где-нибудь в другой малообеспеченной стране убивают тысячами нарожденных детей. Все ради того, чтобы создать емкость с абортивным материалом, привезти ее в Украину и делать здесь операции. Ужас!

— Если говорить о популярных пластических операциях, то это всегда была пластика груди. Какой размер зачастую хотят получить женщины?

Идеальный размер груди — это тот, который подходит и гармонирует с индивидуальными чертами фигуры определенной женщины. Стандарт — примерно второй-третий размер. Если пациентка еще не была беременной, но планирует заводить детей, мы рекомендуем отложить операцию. Возможно, хирургическое вмешательство не понадобится. К тому же, вскармливание ребенка должно происходить нормально: когда молочная железа не оперированная, она лучше выполняет эту функцию. Тем более после беременности грудь может увеличиться на один-два размера. Удастся ли это сохранить, зависит от качества и генетики соединительной ткани, плотности кожи, типа железистой ткани и жировой ткани в составе молочной железы. Кроме этого, многое зависит от уровня гормонального фона, который был во время беременности и после рождения ребенка. Вообще, грудь после вскармливания может менять форму в течение года, поэтому в этот период не рекомендуем делать операцию.





— Сколько стоит увеличить грудь на один размер?

В среднем семь-восемь тысяч евро, включая импланты.

— Безопасны ли для здоровья "уколы красоты"?

— Существуют препараты на основе гиалуроновой кислоты, которая влияет на состояние межклеточного пространства, а также на качество соединительной ткани. Это помогает избавиться от глубоких морщин, скорректировать форму скул, верхней и нижней губы Использование препаратов, которые улучшают соотношение коллагена и эластина, это в целом хорошо. Однако есть прекрасная альтернатива — липофилинг, то есть использование собственной жировой ткани, полученной из донорских участков тела, такие как боковые отделы живота, передняя брюшная стенка и бедра.

— В каких случаях еще можно использовать липофилинг?

Можно даже увеличить молочную железу с помощью липофилинга. Сейчас наступает трансформационная эра в маммопластике, которая поможет в большинстве случаев заменить искусственные силиконовые импланты. Например, во время липофилинга мы вводим для увеличения молочных желез 180 мл вещества за одну процедуру. Если устанавливать имплантат, то это увеличение где-то на 290-300-310 мл. Легко подсчитать, что два-три липофилинга заменят операцию. И мне кажется так лучше: использовать для коррекции фигуры собственную жировую ткань из проблемных зон. Таким образом, мы избавляемся сразу от двух проблем.

— Что такое комки Биша и почему их стремятся удалить?

Комки Биша — это жировое тело щеки, которое зафиксировано между мягкими тканями. Оно имеет согревающую функцию, удерживает общий каркас лица. Конечно, сейчас молодежь стремится иметь подчеркнутые скулы и подтянутые щечки, поэтому эту жировую ткань удаляют. Подобная операция длится около пяти минут с каждой стороны. Стоит в среднем 500-600 евро.





— Если есть необходимость обратиться к пластическому хирургу, как выбрать специалиста?

У меня есть десять критериев: продолжительность пребывания на рынке, наличие позитивных отзывов, дипломов, сертификатов, материально-техническая база, количество пациентов, специализация на определенных направлениях хирургии. Кроме этого, должен быть контракт с четко прописанными пунктами. Запрашивайте гарантии на все изделия, которые вам будут имплантировать в тело. Например, на импланты молочных желез гарантия сейчас дается на всю жизнь. Еще пять лет назад об этом нельзя было даже говорить.

— Где пластические операции делают лучше всего?

Есть несколько стран с лучшими показателями в пластической хирургии: США, Бразилия, Франция, Швейцария, Италия и Германия. Украина не является лидером в этой области, но у нас есть много опыта в реконструктивной хирургии военной травмы.

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