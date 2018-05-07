Найден секрет стройности японок: нужно заменить всего лишь один продукт

Как быстро похудеть без диет и изнурительных тренировок в спортзале, знают японки

Секрет стройности японок раскрыт. Фото: depositphotos

Эксперты попытались выяснить, в чем же секрет стройности японок и почему они никогда не толстеют.

Во-первых, японки предпочитают питаться дома и крайне редко посещают сети быстрого питания. В меню ресторанов напротив каждого блюда написана его калорийность, так что ничего лишнего заботящаяся о своей фигуре японка себе просто не позволит. Кроме этого, японки едят только свежую пищу. Вы сильно удивитесь, но на некоторых японских продуктах стоит срок годности — один день, пишет Cosmo.

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Во-вторых, японки очень тщательно выбирают то, что они едят. Жирная пища, как вы, наверное, уже догадалась, в их меню не входит.

Завтрак

Как и во всех странах, есть девушки, которые пропускают завтрак. Но для большинства японок завтрак – это священный ритуал. Главные блюда для завтрака — рис, рыба, натто (традиционная японская еда, обогащенная белком), омлет и маринованные овощи. Умные японки заменяют хлеб рисом – и не набирают вес. В этом весь секрет их стройности.

Обед

У современных работающих японок обед чаще всего проходит вне дома. Но чтобы поддерживать здоровье и стройную фигуру, девушки заранее готовят себе еду. То, что мы называем "бизнес-ланчем", в Японии называется "бенто". Традиционный японский "бенто" включает в себя рис, рыбу или мясо и обязательно свежие овощи. Если девушка не успевает заранее приготовить себе обед, она всегда может купить "бенто" в специализированных магазинчиках, которые, как правило, находятся в пешей доступности от крупных бизнес-центров.

Ужин

Ужин все предпочитают разный. Европейский, китайский или японский. В японский ужин обязательно входят рис, суп-мисо, овощи, рыба или мясо. Очень часто ужин дополняется соевым сыром тофу – едва ли не самым популярным продуктом в Японии. Худеющим девушкам на заметку: тофу богат белком, прост в приготовлении и является очень сытным продуктом.

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