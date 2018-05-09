Как похудеть на пять килограммов за месяц: самые легкие способы

Диетолог и фитнес-тренер рассказали, как привести себя в порядок за четыре недели

Худеем без вреда для здоровья. Фото: Depositphotos

Как похудеть к лету, если до него меньше месяца, и сколько же веса можно сбросить только за четыре недели, поинтересовалась корреспондент телеканала "Украина" Ирина Каминская.

Киевлянка Анна Великоцкая делает ревизию в собственном гардеробе. Лишние пять килограммов, которые набрала за зиму, не позволяют теперь надеть любимые вещи.

"Это мое любимое платье, я его надевала на свадьбу своей подруги, оно очень красивое. Сидело на мне прекрасно, но сейчас не могу влезть", – говорит девушка.

Та же ситуация с любимыми кофточками и джинсами. Анна поставила себе за цель избавиться от лишнего веса к первому июня.

"Я хожу пешком, не пользуюсь лифтом, транспортом, если есть такая возможность и записалась на йогу, уже несколько месяцев хожу", – рассказывает Анна.

Фитнес-тренер Юлия Черницкий советует избавляться от лишних килограммов с помощью пробежки или просто пеших прогулок. А еще нужно делать простые упражнения, которые можно выполнять дома: приседания и выпады, махи ног в разные стороны.

"Самое классное упражнение на все группы мышц – это планочка. Если вы постоит в ней 30 секунд, то это будет большим успехом", – советует фитнес-тренер.

Рельеф рукам вернут упражнения с гантелями. Главное, повторять упражнения три раза в неделю.

Похудение начинается на кухне, говорит диетолог Наталья Михнево. Сладости меняем на зелень и фрукты, сладкие напитки и алкоголь – на чистую воду. И четыре-пять килограммов за месяц исчезнут незаметно.

"Тарелка здорового питания делится на четыре сегмента: злаковые, белки (мясо, рыба), овощи и фрукты, которые можно есть только в первой половине дня", – утверждает Наталья Михнево, кандидат медицинских наук.

Диетолог запрещает садиться на диеты – от них организм получает только стресс. И даже если похудеть удастся, то лишний вес скоро вернется.

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