Ученые вычислили самое опасное время для работы
Это увеличивает риск рака на 80%, говорят исследователи
Работа в ночное время суток негативно влияет на состояние здоровья женщин и может быть смертельно опасной. Об этом заявляет группа исследователей из Монреальского университета в Канаде, сообщает научный сайт Medical Xpress.
Ученые выяснили, что у женщин, которые работают ночью, увеличивается риск рака молочной железы. В исследовании приняли участие более 13 тысяч женщин из Австралии, Канады, Франции, Германии и Испании. Средний возраст испытуемых достигал 55-59 лет. Из них 6,1 тысячи добровольцам был поставлен диагноз рак молочной железы. Среди всех испытуемых был также проведен опрос для определения факторов риска развития злокачественных опухолей.
Оказалось, что вероятность развития эстроген-рецептор положительного (ER-положительного) рака и HER2-позитивного рака молочной железы увеличивалась с количеством ночных часов, потраченных на работу. Так, у женщин, что работают три часа после полуночи, риск увеличивается на 12 процентов. 10-часовая ночная смена более трех ночей в неделю увеличивает этот показатель на 80 процентов.
При этом показатель приходит в норму только через два года после ухода с ночной смены. Исследователи объясняют эту связь нарушением циркадных ритмов и препятствованием секреции гормона мелатонина, который обладает противоопухолевым действием.
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