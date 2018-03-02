150-килограммовая американка стала худышкой – теперь ее не узнать на фото

27-летняя Сара Тухи из австралийского Квинсленда всегда была полноватой: в подростковом возрасте неправильно питалась, потом сидела на диетах и набирала еще больше веса, так что к 25 годам на ее весах появилась пугающая цифра – 100 килограммов. Однако, это еще было не самым худшим: она была замужем, и ей удалось забеременеть, вот только после родов она стала весить 150 килограммов. Сара очень много ела, и о тех временах вспоминает с содроганием.











Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

"Я приходила в фастфуд-забегаловки и брала на себе три подноса еды, – вспоминает она. – Мне казалось, это нормально, ведь я же недавно родила, и организм "требовал". Дошло до того, что мне стало казаться, будто работники "Макдоналдса" моего города странно на меня смотрят, и я стала уезжать в другие районы города, чтобы меня не запоминали продавцы".

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В день она выпивала по восемь банок газировки и была по-настоящему зависима от этого напитка. Дошло до того, что под ней начала ломаться мебель.











Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

"Пластиковые стулья меня никогда не выдерживали, – говорит Сара. - А на деревянных мне приходилось долго раскачиваться туда-сюда, чтобы, наконец, встать с них. А однажды я меняла памперс дочери Скарлетт и присела на детский столик рядом. В следующую секунду я оказалась на полу – он подо мной просто треснул. Конечно же, я не могла найти себе подходящую и красивую одежду. Кроме того, вместо нижнего белья мне приходилось носить шорты: швы на обычных трусах оставляли чудовищные следы и опрелости".

В тот день Саре и Скарлетт нужно было два с половиной часа провести в самолете: им предстояло лететь из Брисбена в Мельбурн на день рождения бабушки. Поднявшись в самолет, Сара очень устала: ее и без того мучила одышка, а подъем по трапу ее просто вымотал. Когда она нашла свое место и кое-как втиснулась в него, то поймала на себе недоверчивый взгляд стюардессы. Та смотрела на нее не просто так: оказалось, Саре нужен специальный, расширенный ремень безопасности. В итоге девушку "закрепили", но она не могла пошевелиться. Когда пятимесячная Скарлетт заплакала, а Сара потянулась за бутылкой воды, то молодая мать поняла, что не может пошевелиться ни на сантиметр.











Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

"Я была растеряна и мне хотелось заплакать, – вспоминает она. – На меня смотрел весь салон самолета. Скарлетт отчаянно кричала, а я была в плену собственного тела! Это было незабываемо и очень стыдно".

Стюардесса в итоге ей помогла, но Сара едва сдерживала слезы. Она даже не могла пойти в туалет: в кабинке самолета она просто не поместилась бы.











Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

"Я очень много работала, чтобы достичь того, что вижу сейчас в зеркале, – говорит она. – Но я чувствую себя так, будто у меня гора с плеч упала! Я благодарна тому аду в самолете, который мне пришлось пережить. Если бы не тот стыд, я бы, возможно, ни на что не решилась бы".

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