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19 мая – Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника

Не менее пяти миллионов человек в мире болеют воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), а именно – болезнью Крона и язвенным колитом. Течение ВЗК может быть длительным и утомительным, значительно ухудшая качество жизни, кроме того иногда возникают осложнения, опасные для жизни: стеноз кишечника, кровотечения, колоректальный рак.

Факторами риска появления воспалительных заболеваний кишечника являются наследственная предрасположенность, а также достаточно традиционные проблемы современного общества – стресс, неблагоприятные факторы окружающей среды, нездоровый образ жизни, снижение количества фруктов и овощей в питании. Также может сказаться чрезмерное употребление некоторых лекарственных средств (нестероидных противовоспалительных препаратов), курение и низкий уровень витамина D.

Воспалительные заболевания кишечника бывает трудно диагностировать из-за сходства симптоматики с другими болезнями кишечника. Наиболее частыми симптомами язвенного колита и болезни Крона являются боли в животе, диарея, а также наличие крови в стуле. Также могут наблюдаться повышение температуры тела, боли в суставах и значительная слабость. Иногда больной долгие годы может лечиться по поводу других заболеваний, например, синдрома раздраженного кишечника, теряя время, что в итоге может осложнить дальнейшее течение болезни.

Сложно представить себе проблемы, с которыми сталкиваются люди с воспалительными заболеваниями кишечника, эти люди мужественно справляются с болью, слабостью, потерей крови каждый день своей жизни. Для того чтобы привлечь внимание к проблеме ВЗК, а также к потребностям людей, живущих с этими заболеваниями, уже в более чем 40 странах Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Австралии, 19 мая проводится Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника. Символ поддержки людей, живущих с ВЗК, – фиолетовая лента, и во многих странах мира организаторы подсвечивают фиолетовым цветом известные достопримечательности, а также проводят различные образовательные и спортивные мероприятия.

Справка:

· Сегодня только в Европе ВЗК болеет около 2,5 – 3 млн человек

· Количество таких лиц последние десятилетия растет

· Заболеваемость среди мужчин и женщин примерно одинакова

· Максимальная заболеваемость приходится на 15 – 29 лет

· Символом поддержки и понимания проблем людей, живущих с ВЗК, служит фиолетовая лента

Информация предоставлена отделом по регуляторным и медицинским вопросам компании ООО "Такеда Украина" UA/IBDD/0517/0002a