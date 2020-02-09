5 типичных ошибок в уходе за зубами: советы эксперта
9 февраля отмечается Международный день стоматолога
9 февраля отмечается Международный день стоматолога. По нашей просьбе известный врач-стоматолог с 30-летним опытом, профессор Ярослав Заблоцкий рассказал о главных ошибках, которые мы допускаем при уходе за зубами и деснами.
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Правильный уход за зубами состоит из двух частей: чистка зубов лично вами два-три раза в день и профессиональная гигиена, которую каждые полгода выполняет специалист.
"По статистике, практически у 80% наших соотечественников есть дырки в зубах. Если бы люди чистили зубы – регулярно, правильно, довольно часто, – статистика была бы другая. Возьмите, например, Швецию. Флаг у них сине-желтый, как у нас. А дыр в зубах нет ни у кого. Значит, в Швеции люди умеют ухаживать за полостью рта. И даже не надо спрашивать: сколько раз в день чистят зубы, до или после еды. В них результат есть, а в Украине – нет", – утверждает Ярослав Заблоцкий.
А также, следует обратить внимание на технику чистки зубов и щетку, которой вы пользуетесь. Электрическая зубная щетка любого бренда – лучше, чем щетка мануальная. Обычно люди неправильно чистят зубы: не то направление, не под тем углом. Взрослый имеет чистить так, чтобы: щетка была на 50% в зубе, на 50% – на деснах и под углом 45 градусов, чтобы "выметать" грязь из-под десен, предотвращать пародонтита.
"Если бы мы имели культуру чистки зубов – мы бы не знали, что такое боль. Украинцы не ходят к стоматологу "просто так". Мы привыкли, что визит к стоматологу нужен, когда что-то болит, нет зубов или уже явно видно, что зубы черные", – объясняет профессор Заблоцкий. – Профессиональная гигиена не влияет на толщину эмали и не повреждает ее, а также, почти не имеет противопоказаний по проведению".
Лучше немного платить за профилактику, чем платить большую сумму за лечение.
Существует профессиональное отбеливание, которое делается в клиниках, с помощью врачей, а также существует и домашнее отбеливание зубов.
"Перед тем, как приступать к отбеливанию зубов, нужно посетить врача-стоматолога, чтобы он сделал оценку состояния здоровья ваших зубов. Важно, чтобы на ваших зубах не было трещин, стираемости и пломб, куда могут попасть химические вещества. И только после того, как зубы здоровые, нужно сделать профессиональную гигиену чистки зубов и только тогда, на чистых и здоровых зубах, делать отбеливание", – советует врач Заблоцкий.
При домашнем отбеливании, ни в коем случае нельзя использовать: лимон, соду, перекись водорода. Вы можете сильно повредить собственную эмаль. Если вы все же хотите отбеливать зубы дома – делайте это под контролем вашего стоматолога.
Сначала, врач-стоматолог может предложить вам специальные капы, которые изготавливаются индивидуально для вас. В середину капы накладывается специальное вещество, подобная вашей пасты, одевается такая капа на ночь. Эффект от этого отбеливания небольшой, но действенный и безопасный.
Приводить малышей в первый раз к стоматологу надо в шесть месяцев. Когда у ребенка появляются первые зубы, его уже надо вести к стоматологу, который должен показать родителям, как чистить зубы. А также, обратить внимание на детские привычки, которые впоследствии могут влиять на будущий прикус.
"За детскими зубами надо ухаживать, начиная с рождения. Родители должны чистить зубы своим детям до двенадцати лет. Ну, хотя бы до десяти! Можно давать им зубную щетку, позволять чистить зубы самым, они будут есть зубную пасту и это нормально. Но дочищаты зубы должны родители", – объясняет Ярослав Заблоцкий.
В то же время родители не должны давать маленьким детям сладкий чай, подслащенную воду или соки, ведь сахар, который остается на зубах, начинает их портить. Лучше приучить ребенка пить простую воду.
Большинство украинцев трут ночью зубами, что вызывает стирание зубов. Доказано, что трение зубами происходит под действием стресса.
"Зуб человека, покрытый эмалью, которая подобна панциря черепахи, и очень твердый. Если первый слой эмали уже стерся, начинает стираться дентин – это твердая ткань зуба, которая поддерживает зубную эмаль. Так, тонкая эмаль и трения зубами приводят к большим проблемам, которые пережитый стресс оставляет нам "по наследству". Для того чтобы такие поврежденные и стертые зубы восстановить, нужно будет покрывать их керамическими накладками, а это удовольствие не из дешевых", – объясняет врач Заблоцкий.
От скрежета зубами невозможно избавиться, но можно использовать на ночь пластмассовые каппы. Понять стираются ваши зубы или нет – вам поможет оценка состояния зубов у специалистов.
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