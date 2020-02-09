5 типичных ошибок в уходе за зубами: советы эксперта

9 февраля отмечается Международный день стоматолога

5 типичных ошибок в уходе за зубами Фото: Depositphotos

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. По нашей просьбе известный врач-стоматолог с 30-летним опытом, профессор Ярослав Заблоцкий рассказал о главных ошибках, которые мы допускаем при уходе за зубами и деснами.

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Ошибка №1. Украинцы не чистят зубы

Правильный уход за зубами состоит из двух частей: чистка зубов лично вами два-три раза в день и профессиональная гигиена, которую каждые полгода выполняет специалист.

"По статистике, практически у 80% наших соотечественников есть дырки в зубах. Если бы люди чистили зубы – регулярно, правильно, довольно часто, – статистика была бы другая. Возьмите, например, Швецию. Флаг у них сине-желтый, как у нас. А дыр в зубах нет ни у кого. Значит, в Швеции люди умеют ухаживать за полостью рта. И даже не надо спрашивать: сколько раз в день чистят зубы, до или после еды. В них результат есть, а в Украине – нет", – утверждает Ярослав Заблоцкий.

Врач-стоматолог Ярослав Заблоцкий Фото: пресс-служба

А также, следует обратить внимание на технику чистки зубов и щетку, которой вы пользуетесь. Электрическая зубная щетка любого бренда – лучше, чем щетка мануальная. Обычно люди неправильно чистят зубы: не то направление, не под тем углом. Взрослый имеет чистить так, чтобы: щетка была на 50% в зубе, на 50% – на деснах и под углом 45 градусов, чтобы "выметать" грязь из-под десен, предотвращать пародонтита.

Ошибка №2. НЕ регулярное посещение стоматолога

"Если бы мы имели культуру чистки зубов – мы бы не знали, что такое боль. Украинцы не ходят к стоматологу "просто так". Мы привыкли, что визит к стоматологу нужен, когда что-то болит, нет зубов или уже явно видно, что зубы черные", – объясняет профессор Заблоцкий. – Профессиональная гигиена не влияет на толщину эмали и не повреждает ее, а также, почти не имеет противопоказаний по проведению".

Лучше немного платить за профилактику, чем платить большую сумму за лечение.

Ошибка №3. Отбеливание зубов народными средствами

Существует профессиональное отбеливание, которое делается в клиниках, с помощью врачей, а также существует и домашнее отбеливание зубов.

"Перед тем, как приступать к отбеливанию зубов, нужно посетить врача-стоматолога, чтобы он сделал оценку состояния здоровья ваших зубов. Важно, чтобы на ваших зубах не было трещин, стираемости и пломб, куда могут попасть химические вещества. И только после того, как зубы здоровые, нужно сделать профессиональную гигиену чистки зубов и только тогда, на чистых и здоровых зубах, делать отбеливание", – советует врач Заблоцкий.

Ярослав Заблоцкий

При домашнем отбеливании, ни в коем случае нельзя использовать: лимон, соду, перекись водорода. Вы можете сильно повредить собственную эмаль. Если вы все же хотите отбеливать зубы дома – делайте это под контролем вашего стоматолога.

Сначала, врач-стоматолог может предложить вам специальные капы, которые изготавливаются индивидуально для вас. В середину капы накладывается специальное вещество, подобная вашей пасты, одевается такая капа на ночь. Эффект от этого отбеливания небольшой, но действенный и безопасный.

Ошибка №4. Родители не знают об уходе за детскими зубами

Приводить малышей в первый раз к стоматологу надо в шесть месяцев. Когда у ребенка появляются первые зубы, его уже надо вести к стоматологу, который должен показать родителям, как чистить зубы. А также, обратить внимание на детские привычки, которые впоследствии могут влиять на будущий прикус.

"За детскими зубами надо ухаживать, начиная с рождения. Родители должны чистить зубы своим детям до двенадцати лет. Ну, хотя бы до десяти! Можно давать им зубную щетку, позволять чистить зубы самым, они будут есть зубную пасту и это нормально. Но дочищаты зубы должны родители", – объясняет Ярослав Заблоцкий.

В то же время родители не должны давать маленьким детям сладкий чай, подслащенную воду или соки, ведь сахар, который остается на зубах, начинает их портить. Лучше приучить ребенка пить простую воду.

Ошибка №5. Мы не знаем, что стираем зубы

Большинство украинцев трут ночью зубами, что вызывает стирание зубов. Доказано, что трение зубами происходит под действием стресса.

"Зуб человека, покрытый эмалью, которая подобна панциря черепахи, и очень твердый. Если первый слой эмали уже стерся, начинает стираться дентин – это твердая ткань зуба, которая поддерживает зубную эмаль. Так, тонкая эмаль и трения зубами приводят к большим проблемам, которые пережитый стресс оставляет нам "по наследству". Для того чтобы такие поврежденные и стертые зубы восстановить, нужно будет покрывать их керамическими накладками, а это удовольствие не из дешевых", – объясняет врач Заблоцкий.

От скрежета зубами невозможно избавиться, но можно использовать на ночь пластмассовые каппы. Понять стираются ваши зубы или нет – вам поможет оценка состояния зубов у специалистов.

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