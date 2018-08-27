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7 главных правил жизни после операции на сердце

Основная ошибка пациентов после операции на сердце – стремление быстрее вернуться к привычному образу жизни

Александр Бабляк, руководитель Центра кардиохирургии «Добробут»

"Неверная установка!" – говорит руководитель Центра кардиохирургии "Добробут" Александр Бабляк. Разбираемся, почему.

"Все просто, – объясняет кардиохирург. – Именно тот привычный способ жизни привел человека на операционный стол, потому что в 80 % случаев причина проблем с сердцем – следствие пренебрежительного отношения к здоровью. И вернуться к старому – значит снова оказаться в группе риска. После операции на сердце самое важное – пересмотреть привычки и осознанно выбрать максимально здоровый образ жизни. О чем мы и говорим всем нашим пациентам".

Удивительно, но, как показывает статистика, к рекомендациям кардиологов и кардиохирургов прислушивается только каждый пятый человек, перенесший кардиохирургическое вмешательство. А образ жизни меняют меньше половины. Даже обязательные таблетки принимают только немногим более 50% пациентов. Есть и те, кто не готов отказаться от курения. При том что это – один из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы доказать, насколько опасна такая беспечность, кардиохирург Александр Бабляк приводит факты и цифры: "Если после кардиохирургического лечения, как и после инфаркта, человек бросит курить, будет регулярно давать себе физическую нагрузку и правильно питаться, риск того, что сердечно-сосудистая катастрофа повторится, снижается в два раза. А вот если ничего из этого не сделать – увеличивается вчетверо!"

Что же нужно изменить в своих ежедневных привычках после операции на сердце, чтобы не только не стать снова пациентом кардиохирурга, но и получить новое качество жизни?

1. Будьте физически активными: операция на сердце – не повод днями лежать в постели

Нагрузки не просто не запрещены – обязательны для скорейшего восстановления в послеоперационном периоде и здоровья сердца в будущем! Разумеется, они должны быть адекватными перенесенному вмешательству и общему состоянию. В случае если у вас была классическая операция на сердце, то есть разрезали грудную кость, первые два–три месяца физическая активность – это ходьба: гуляйте ежедневно по полчаса. Затем можно и нужно подключить велосипед, занятия на орбитреке, плавание (особенно полезно). И будьте активными в повседневной жизни: пройдитесь остановку, а не едьте на общественном транспорте, поднимитесь на пару пролетов по лестнице, а не вызывайте лифт, и т. д.

Пациенты после операции на сердце, выполненной миниинвазивным способом (через небольшой разрез между ребрами), могут позволить себе гораздо более раннюю активность. 62-летний Николай Войцеховский из Одессы, которому летом 2017-го первому в мире в клинике "Добробут" сделали миниинвазивное многососудистое коронарное шунтирование, уже через неделю после выписки ежедневно утром и вечером ходил по 3 км, через месяц вернулся к велопутешествиям, а затем и к трекингу в горах. И это несмотря на два перенесенных инфаркта – операция на сердце дала заметный результат.

Естественно, многие пациенты первое время напуганы и боятся давать себе нагрузку. Но это состояние нужно перебороть. Если действительно что-то нельзя, врачи предупредят. "Боязнь двигаться тормозит процесс реабилитации. Поэтому чтобы помочь пациентам избавиться от страха, мы начали более активно проводить их по программе ранней реабилитации: быстрее переводить из реанимации, быстрее заставлять ходить и подниматься по лестнице. Это дает результат – как физически, так и психологически", – рассказывает Александр Бабляк.

2. Сделайте основой рациона свежие овощи и фрукты, нежирную рыбу и мясо, ешьте хлеб из отрубей

Ограничьте употребление сливочного масла, яиц, твердого сыра, жирного мяса. Исключите сладкую газировку и все, что содержит трансжиры (приготовлено с использованием маргарина и кулинарных жиров), а также консерванты. Еда должна быть максимально "живой", то есть чем меньшей термической обработке она подвергается, тем лучше. Идеально – готовить сегодня на сегодня из свежих продуктов. И еще – следите за режимом приема пищи и размером порций. Бегемот, например, ест одну траву, но в таком количестве, что животное весит тонны.

3. Контролируйте уровень холестерина и сахара в крови, следите за давлением, боритесь с лишним весом

Ну и, разумеется, регулярно посещайте своего кардиолога и выполняйте все его рекомендации.

4. Сделайте все, чтобы ваш ночной сон длился минимум восемь часов

Не зря ведь говорят: если хочешь чувствовать себя в 100 раз лучше, начни спать по восемь часов. Врачи согласны с этим. Донимает бессонница? Не страдайте, а идите к врачу за препаратами, помогающими избавиться от проблемы. Заведите "сонный" ритуал, который настроит на отдых: сходите на 40-минутную прогулку, приглушите свет в комнате, выключите все приборы, проветрите комнату, примите душ. Приучите себя ложиться спать так, чтобы захватывать часы, омолаживающие организм, – с 22:00 до 02:00, когда вырабатывается гормон роста мелатонин.

5. Найдите то, что поможет вам вырваться из депрессии и настроиться на положительные мысли

Эмоциональное состояние пациента, у которого была операция на сердце, имеет такое же значение, как и физическое. Не зря ведь в программу восстановления в хороших кардиореабилитационных центрах обязательно входит арт-терапия. У вас может быть что-то свое – путешествия, встречи в клубе по интересам, занятие любимым делом.

Важно также учиться правильно справляться с эмоциями – как это делают дети. Они входят в эмоцию, переживают ее и отпускают. Не притупляйте чувства, не держите в себе – переживайте и высвобождайте. И помните, что лучший способ борьбы со стрессом – физическая активность.

6. Правильно расставьте жизненные приоритеты

Во главе всего должна быть ваша здоровая и наполненная положительными эмоциями жизнь. Больше времени с родными, больше природы и увлекательных занятий, больше заботы о себе, больше наслаждения простыми вещами – вот ваша идеальная программа.

7. Попросите поддержки у родных

"Очень многое после операции на сердце зависит не только от пациента, но и от его окружения, – рассказывает кардиохирург Александр Бабляк. – Человеку нужна поддержка – не только эмоциональная, которая поможет ему вырваться из подавленного состояния и почувствовать радость жизни, но и на пути к новому, здоровому, образу жизни. Идеально, когда жить по новым правилам – быть более активными, правильно питаться – будет вся семья. Вот почему мы ввели практику семейных консультаций перед выпиской, когда все свои рекомендации озвучиваем не только пациенту, но и его родным. Чтобы не получилось так, что жена не знала, что мужу после операции на сердце нужны физические нагрузки, и так опекала и останавливала его, что в итоге образ жизни человека стал еще хуже, чем до лечения".