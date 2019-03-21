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Как за три дня похудеть на 5 кг

Спросить вес помогут сухое и водное голодание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Экстренные диеты могут нанести серьезный вред организму
Экстренные диеты могут нанести серьезный вред организму
Фото: freepik.com

Самый простой и самый эффективный способ быстро похудеть за три дня – это сухое голодание, утверждают приверженцы данного метода.

Это очень простая процедура. Все три дня нужно ничего не есть и не пить. По словам диетологов, в первые дни голодания организм активно расщепляет собственные жиры на воду и питательные вещества. Отсутствие жажды отмечают многие голодающие. Однако такой метод быстрого похудения подойдет не каждому человеку и при первом использовании может вызвать слабость, головные боли. С другой стороны при достаточном опыте голодания быстро худеть таким способом просто и легко. За три дня можно легко сбросить 4-5 кг лишнего веса, говорят приверженцы метода, пишет Твой малыш.

"Марафоны похудения" особенно популярны весной
"Марафоны похудения" особенно популярны весной
Фото: freepik.com

Также очень эффективно для быстрого похудения водное голодание. Все три дня нужно ничего не есть и пить воду в любом количестве. Очень полезно во время такого похудения делать ежедневные клизмы.

При таком способе можно сбросить 4-5 кг веса. Выходить из водного или сухого голодания нужно аккуратно, постепенно увеличивая количество пищи. Лучше всего это делать с овощных салатов или овощных супов.

Если во время голодания беспокоит сильная слабость и головные боли, можно выпить стакан теплой воды, в котором необходимо растворить ложку меда, с добавлением несколько капель лимонного сока.

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Если же голодание неприемлемо по медицинским причинам, быстро похудеть за три дня можно и на диетах. Естественно, что такие диеты должны содержать минимальное количество калорий.

Для этих целей хорошо подойдет смесь морковного сока с яблочным. Калорийность 200 грамм такой смеси всего 100 калорий, а ежедневная калорийность диеты всего 600 калорий.

Меню диеты "5 кг за 3 дня" (экстремальное похудение)

Шесть раз в день употреблять стакан смеси свежевыжатых соков моркови и яблока (50 на 50). Больше в течение для ничего не есть. Водный режим при такой диете не ограничивается. Желательно употреблять не менее 1,5 литров чистой воды в сутки.

Во время диеты желательно не переутомляться. Хорошо поможет похудению массаж и плавание.

Данная диета может хорошо очищает организм и может вызвать жидкий стул, поэтому не рекомендуется при хронических заболеваниях кишечника.

После такой диеты вы будете выглядеть великолепно и можете легко похудеть на 3-5 кг в зависимости от исходного веса.

Кефир с фруктами поможет похудеть
Кефир с фруктами поможет похудеть
Фото: freepik.com

Худеем за 3 дня на 5 кг на кефире

Очень простая в применении, но эффективная диет для быстрого похудения на кефире. Позволяет не только похудеть, но и очистить организм от шлаков и токсинов. Еще одно важное преимущество такой диеты – простота. Не нужно думать о покупке экзотических продуктов, нет необходимости составлять меню. Все, что нужно, это 1-1,5 литра обезжиренного кефира в день.

Весь объем кефира делится на 5-6 приемов, который употребляется без сахара. При непреодолимом чувстве голода можно добавить в диету небольшое количество несладких фруктов, например, яблок.

Такое меню необходимо соблюдать все три дня. В течение диеты необходимо пить много воды – не меньше 1,5 литров в день.

Калорийность такой диеты при употреблении 1,5 литров 1% кефира составит всего 600 ккал, что позволит за эти три дня без проблем похудеть на 5 кг.

Кроме этой диеты быстро похудеть за три дня можно на молочной диете с зеленым чаем, шоколадной диете. Да и сами вы можете легко составить себе диету на три дня с использованием какого-либо одного низкокалорийного продукта. Главное правило такой диеты – ежедневная калорийность пищи должна быть не более 500-600 ккал.

После диет специалисты не рекомендуют налегать на продукты. Постепенное увеличение объема и калорийности пищи залог того, что потерянные килограммы не вернутся.

Примечание. Перед использованием любого метода похудения необходимо проконсультироваться с врачом!

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира:

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