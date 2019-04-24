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Пять способов быстро успокоить нервы

Напряжение снимут фиолетовое платье, душ для рук и щелбаны

Ионычева Наталия
Сегодня, 11:35
Как вернуть спокойствие
Как вернуть спокойствие
Фото: Depositphotos

Доказано: хронический стресс опасен для здоровья. Именно он ухудшает работу нейронных сетей и вносит свой вклад в развитие нейродегенеративных болезней. Пережить стресс с минимальным ущербом для организма поможет умение расслабляться и успокаиваться. Как это сделать, знают наши консультанты – Стелла Собипан, невропатолог, специалист по суджок, руководитель клиники Stella Polar, и Людмила Суббота, цветотерапевт, магистр психологии.

Как успокоить нервы: сделайте себе "фиолетово"

"А мне – фиолетово!" Наверняка вы слышали такое выражение. Или использовали, пытаясь убедить собеседника, что вы – спокойны, потому что вам все равно. А возможно – даже задавались вопросом: почему в таких случаях не говорят "зелено" или "черно"? Да и сам автор фразы (которого и трудно теперь-то установить) вряд ли смог бы объяснить –  почему. Между тем именно фиолетовый по праву может считаться самым "седативным" цветом: он имеет тончайшие вибрации, поскольку находится на вершине светового спектра (в самом низу спектра – возбуждающий красный). Потому попробуйте добавить в свою жизнь цветного седатива – прикупите вещей фиолетовых оттенков: платье, рубашку, чашку, раму для фото. Кстати, и успокоительная травка – лаванда – тоже фиолетового цвета. Сделайте у себя из нее на столе композицию. А чтобы успокоить нервы перед сном, наносите несколько капель лавандового масла себе на подушку – и погружайтесь в "фиолетовые" грезы.

Как успокоить нервы в домашних условиях: уберите пустоту

От стресса чаще страдают городские жители
От стресса чаще страдают городские жители
Фото: pexels.com

Одинаковые стулья и столы, стены, окрашенные в однотонный цвет. Если ваш рабочий кабинет выглядит именно так, то знайте: эта безликость – дополнительный источник напряжения. Поскольку пространство, в котором человеческому глазу не за что зацепиться, пугает своей пустотой. А страх порождает стресс. Потому повесьте на стену какую-нибудь картинку (например, фото дорогих вам людей, снимок из отпуска) или поставьте на столе цветок. И время от времени переводите взгляд на эти предметы. Кстати, благодаря им вы получите еще один позитивный эффект: рассматривание деталей вводит человека в состояние сродни медитативному, то есть расслабляет.

Как успокоить нервы без таблеток: подышите эмоциями

Обратите внимание, что в минуты острого эмоционального напряжения или под прессом череды неприятностей вы дышите прерывисто, только грудью. А так как грудь – это хранилище эмоций, то вы попросту консервируете в себе весь накопленный негатив. Потому как для избавления от него, так и в качестве профилактики устраивайте в течение дня дыхательные пятиминутки. Сделайте плавный вдох ртом и такой же выдох. Дышите без пауз. Повторите 20 раз. На вдохе представляйте, как вместе с воздухом в вас входит что-то хорошее, а при выдохе вы избавляетесь от плохого.

Как снять стресс и успокоить нервы: нажмите на "7-ю точку"

Хронический стресс убивает
Хронический стресс убивает
Фото: freepik.com

При нервном напряжении напрягаются и мышцы. Потому если снять мышечный зажим, то уйдет и эмоциональный. Для этого в течение дня проделывайте следующий массаж. Указательным, средним и безымянным пальцами пройдитесь по середине головы от лба к шее – легонько понажимайте. Затем большими пальцами обеих рук пройдитесь по области сонных артерий: от челюсти к ключице. При этом если в какой-то точке ощутите болезненность, помассируйте ее несколько секунд. Теперь поглаживающими движениями пройдитесь по шее (сзади): сверху вниз. Особенное внимание уделите области у 7-го шейного позвонка – здесь находится максимальное количество активных точек. Повторите 10 раз.

Как успокоить нервы народными средствами: дайте себе щелбан

Не секрет, что стопы – средоточие энергетических точек и что, воздействуя на них, мы можем снять напряжение в тех или иных органах и системах и привести их в тонус. Потому каждый вечер массируйте ноги. Подобные точки есть и на руках. Потому расслабить себя можно, подставив кисти под струю горячей воды и подержав их пару минут. Проделывайте процедуру несколько раз в день. И обязательно сразу же по приходе на работу. Дорога до нее, как правило, занимает не меньше часа, а кто-то к тому же добирается с пересадками. Такое путешествие в общественном транспорте в час пик специалисты называют дополнительным стрессом. Смойте его последствия – и день удастся!

Еще один простой, но действенный способ быстро успокоить нервы без таблеток: щелбаны о стол каждым пальцем. В системе суджок кончики пальцев связаны с головой, при этом ноготь — с затылком. А так как при перенапряжении отекает именно он, то таким образом произойдет активация этой области, улучшится кровообращение в затылочной части.

Напомним, ранее мы рассказывали, как животные помогают избавиться от стресса. "Сегодня" также писали, как начать медитировать.

Смотрите видео, как сказкотерапия помогает избавиться от стресса:

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Источник: Сегодня
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