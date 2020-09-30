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Разрешить аборты без ограничений. В Аргентине и Мексики протестуют феминистки

Сегодня, 14:51

Женщины требуют от властей дать им право самим решать, быть ли матерями

Феминистки Аргентины и Мексики вышли на улицы с лозунгами разрешить аборты без ограничений. Они требуют от властей своих прав.

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Так, в Буэнос-Айресе женщины собрались под зданием Национального конгресса и требуют от власти выполнить предвыборное обещание, данное еще два года назад. Тогда законопроект отклонила верхняя палата парламента.

С аналогичными лозунгами акцию устроили мексиканские женщины. Здесь обошлось без конфликтов. В полицию, которая защищала центр города Мехико, начали бросать петарды и коктейли Молотова. В конце концов, толпу оттеснили.

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Отметим, что в Мексике аборты легальны только в столице и только в первые 12 недель. К слову, в Украине для абортов допустим такой же срок. Тогда как в Аргентине беременность позволяют прерывать только в случае изнасилования, а также, когда жизнь женщины под угрозой.

Женщины требуют от властей дать им право самим решать, быть ли им матерями. Сейчас единственным выходом, говорит жительница Мехико, является возможность делать аборт подпольно или прибегать к народным рецептам. Но это опасно.

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Источник: Сегодня
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