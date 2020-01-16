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Аденоиды у детей: когда нужна операция

Могут ли аденоиды уменьшится до нормы сами по себе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:24
Фото: Depositphotos

Аденоидами называется миндалины, расположенные на своде носоглотки. Они, вместе с язычной миндалиной и участками лимфоидной ткани, создают живой барьер инфекциям, вырабатывая защитные антитела. Ведь ежесекундно в наш организм поступает масса микробов и чужеродных веществ. Проблема аденоидов актуальна для деток 3-7 лет, ведь примерно до двухлетнего возраста миндалины недоразвиты. А потом они начинают активно работать, так как ребенок контактирует со все большим количеством вирусов и бактерий.

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Причины и симптомы увеличенных аденоидов

Аденоиды могут разрастаться. Тогда их защитная функция снижается, а то и вовсе исчезает. Ребенок перестает нормально дышать носом, что значительно ухудшает качество жизни. Разрастанию аденоидов способствуют: частые респираторные инфекции, аллергия, наследственные факторы, желудочно-пищеводный рефлюкс и т.д.

Главный симптом "плохих" аденоидов – длительное нарушение дыхания носом при отсутствии других признаков респираторной инфекции. Постоянно открытый рот. Может отмечаться храп во время сна, затяжное течение обычных ОРВИ, частые отиты, снижение слуха, сухой кашель без видимых причин.

Если у ребенка есть такие симптомы, то обязательно сводите его к детскому отоларингологу. Ему не составит труда поставить правильный диагноз.

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Лечение аденоидов

Главный вопрос, интересующий родителей, – нужно ли удалять аденоиды. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, лор может попросить вас пройти дополнительное обследование. Иногда достаточно будет пройти соответствующее лечение, которое может значительно улучшить состояние малыша, и избежать операции.

Помогает изменение образа жизни, закаливание, длительный летний отдых на море. Иногда врач может назначить специальные противовоспалительные капли или спреи. Эффективность консервативной терапии бывает не слишком высока, но попробовать стоит. Оценивают ее, как правило, через 3–6 месяцев. На контрольный осмотр лучше являться без каких-либо проявлений ОРВИ, чтобы можно было оценить реальный размер глоточной миндалины.

Когда нужна операция

Оперативное вмешательство нужно в таких случаях:

  • длительное (более 2–3 месяцев) снижение слуха;
  • значительное постоянное затруднение носового дыхания вне эпизодов ОРВИ
  • сильный ночной храп,
  • постоянно открытый рот;
  • частые отиты, требующие назначения антибиотиков, — два и более раз в год;
  • угроза развития или уже существующие осложнения.

Известно, что у малышей 4 лет аденоиды могут разрастаться после операции повторно, так как полностью удалить эту ткань невозможно. Поэтому до 4 лет операцию проводят только по строгим показаниям.

Операция по удалению аденоидов длится несколько минут, но делается под общим наркозом.

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Перерасти аденоиды

К 6–7 годам анатомические соотношения меняются, аденоиды уменьшаются, и состояние ребенка может улучшиться. Главная задача – правильно оценить, можно ли ждать до этого возраста.

Ведь вдыхаемый ребенком воздух, не проходя очистку, увлажнение и согревание в носу, может повреждать слизистые оболочки бронхов, способствуя частым инфекциям. Длительное кислородное голодание плохо отражается прежде всего на сердце и мозге ребенка: он быстро утомляется, ему сложно выдерживать обычные физические и умственные нагрузки. Отит может стать хроническим, а снижение слуха нарушит восприятие звуков, развитие речи и обучение. Кроме того, привычка дышать ртом со временем меняет даже прикус и черты лица. Есть даже термин "аденоидное лицо".

Отсюда вывод: если симптомы возникли недавно, то грамотное обследование и раннее консервативное лечение могут дать очень хороший результат. Ну а если процесс затягивается и малышу полгода или более не становится лучше, вопрос операции очень актуален.

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