Аднексит: симптомы, причины, лечение

Длительная боль внизу живота – повод обратиться к гинекологу

Если аднексит вовремя не начать лечить, то он превратится в хронический Фото: Depositphotos

По частоте возникновений аднексит (или сальпингоофорит) — воспаление яичников и/или придатков матки — занимает первое место среди всех гинекологических заболеваний. Причиной его возникновения могут быть различные факторы: инфекции, переохлаждение и даже… сидячий образ жизни! Подробнее об аднексите расскажет гинеколог Марина Степнова.

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Симптомы аднексита

Хотя специалисты знают случаи бессимптомного развития аднексита, к врачу "жертв" этого заболевания обычно приводит боль. Схваткообразная, усиливающаяся от движения, она, как правило, локализуется внизу живота и в спине — в районе крестца. При этом неприятные ощущения временно стихают, если свернуться калачиком под одеялом, и нарастают с новой силой, стоит подняться или повернуться на другой бок.

Примерно у 2/3 женщин возникновение таких симптомов сопровождается еще и повышением температуры тела (до 38–39 °С), тошнотой и рвотой. А у каждой четвертой пациентки наблюдаются бели — выделения из влагалища. При тяжелой форме сальпингоофорита выделения становятся гнойными, дурно пахнущими.

Хронический аднексит

Но даже в том случае, когда заболевание имеет так называемую стертую картину, при которой кроме дискомфорта внизу живота женщину ничто не беспокоит, визит к врачу обязателен. Хронический вялотекущий аднексит нарушает работу яичников и вызывает сбои в менструальном цикле, стойкое и длительное нарушение функции яичников ведет к развитию эндокринного бесплодия, а хронический воспалительный процесс в маточных трубах — их непроходимость и высокий риск развития внематочной беременности. Именно поэтому нельзя терять драгоценное время, откладывая посещения врача или отказываясь от лечения. Помните: в случае "захвата" острого процесса вероятность полного выздоровления составляет 90 %! Тем же, кто поздно попадает к врачу, лечиться и в самом деле приходится трудно и долго.

Диагностика аднексита

Постановка окончательного диагноза при аднексите — непростая задача. Огромное значение тут имеет и гинекологический осмотр, и лабораторные исследования. Так, например, в крови больной определяется повышенное число лейкоцитов и повышение СОЭ. Кроме того, врач обязательно берет влагалищные мазки для определения микрофлоры и обнаружения возможных возбудителей болезни. Широко применяется и ультразвуковая диагностика (в том числе вагинальным датчиком для оценки состояния яичников), хотя, к сожалению, точных ультразвуковых критериев аднексита не существует. Во время ультразвуковой диагностики четко определяются измененные маточные трубы и нарушение функции яичников – отсутствие овуляции.

И только после сбора необходимых данных и всесторонней оценки состояния конкретной больной врач может выбрать для нее индивидуальный курс лечения.

Лечение аднексита

Лечение аднексита может проводиться как в стационаре, так и в амбулаторных условиях. Но и в том и в другом случае оно должно быть комплексным! Для этого применяются самые разнообразные препараты, начиная с антисептиков и обезболивающих средств, заканчивая назначением антибиотиков широкого спектра действия (они подбираются с учетом того, какой микроорганизм послужил причиной воспаления) и препаратов, стимулирующих работу иммунной системы. Кроме того, для лечения воспаления яичников и придатков матки широко используют и физические факторы: сероводородные, радоновые, йодобромные, углекислые воды.

Рецидив аднексита

Хотя даже "полномасштабный" курс противовоспалительной терапии не является гарантией пожизненного избавления от сальпингоофорита. У 20–25 % дам репродуктивного возраста бывают рецидивы болезни. Поэтому женщина, перенесшая аднексит, должна изменить свою жизнь таким образом, чтобы свести к минимуму риск повторных заболеваний. Пожалуй, именно этот факт служит причиной невозможности скрыть проблему от полового партнера и тем более супруга. Ведь во время лечения, например, врач может порекомендовать пациентам воздержаться от близости. Или же обязать мужчину пользоваться презервативом. Кроме того, при аднексите инфекционного происхождения (как, впрочем, в случае развития любых инфекций половых путей) необходимое лечение, во избежание риска повторного заражения, должны пройти оба партнера одновременно.

Факторами риска при развитии аднексита являются любые манипуляции, облегчающие путь микробов к матке и придаткам. Это, например, все внутриматочные вмешательства (в том числе введение внутриматочных спиралей или операции по хирургическому прерыванию беременности), наличие нескольких половых партнеров, секс без барьерных методов контрацепции и во время менструации. Свою роль играют также стресс и переутомление.

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