Афлубин: инструкция, состав, способ применения

Гомеопатическое противовирусное средство, которое применяют для профилактики и лечения ОРВИ, гриппа, заболеваний дыхательных путей

Фото: Минздрав

Гомеопатический препарат, который стимулирует синтез интерферона и клеточное звено иммунитета, что позволяет применять его на разных стадиях инфекционного процесса. Как для профилактики, так и для лечения ОРВИ, насморка, кашля, головной боли.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: в 1 мл. препарата (25 капель) содержится горечавка желтая (Gentiana) D1 0,01 мл, аконит аптечный (Aconitum) D6 0,1 мл, бриония двудомная (Bryonia) D6 0,1 мл, железа фосфат (Ferrum phosphoricum) D12 0,1 мл, молочная кислота (Acidum sarcolacticum) D12 0,1 мл.

D1 означает десятичное разведение. То есть на десять частей воды приходится всего одна часть основного вещества. Но и этих малых доз вполне хватает для оказания терапевтического действия.

D6 означает шестое десятичное разведение. На 60 частей воды – 1 часть вещества.

D12 – двенадцатое десятичное разведение. На 120 частей воды – 1 часть вещества.

Вспомогательные вещества: этанол 43%.

Основные физико-химические свойства: Капли оральные. Прозрачная от бесцветного до слегка желтоватого цвета жидкость без специфического запаха.

Капли для внутреннего применения, выпускаются по 20 мл, 50 мл, 100 мл во флаконах-капельницах из темного стекла, в картонной упаковке.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат. АТ код R05X.

Показания

Профилактика и лечение гриппа и простуды (ОРВИ), в комплексном лечении воспалительных и ревматических заболеваний с болью в суставах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат. Оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее, жаропонижающее, дезинтоксикационное действие. Способствует повышению активности неспецифических факторов местного иммунитета. Уменьшает интенсивность и длительность интоксикационного и катарального синдромов, нормализует функции слизистой оболочки дыхательных путей.

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Применение

При гриппе и ОРВИ (1-2 день заболевания):

детям до 1 года назначают по 1 капле,

детям 1-12 лет – 5 капель,

взрослым и подросткам – 10 капель.

Кратность приема – не более 3-8 раз/сут.

При гриппе и ОРВИ (развернутая стадия):

детям до 1 года назначают по 1 капле,

детям 1-12 лет – 5 капель,

взрослым и подросткам – 10 капель.

Кратность приема – 3 раза/сут. в течение 5-10 дней.

Для плановой профилактики гриппа:

детям до 1 года назначают по 1 капле,

детям 1-12 лет – 5 капель,

взрослым и подросткам – 10 капель.

Кратность приема – 2 раза/сут. Продолжительность курса – 3 недели.

Для экстренной профилактики гриппа и ОРВИ:

детям до 1 года назначают по 1 капле,

детям 1-12 лет – 5 капель,

взрослым и подросткам – 10 капель.

Кратность приема – 2 раза/сут. Продолжительность курса – 2 дня.

Для лечения воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом:

детям до 12 лет – 5 капель,

взрослым и подросткам – 10 капель.

Кратность приема – 3-8 раз/сут. в начале лечения (1-2 день), в дальнейшем – 3 раза/сут. в течение 1 мес.

Капли принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи (детям до 1 года – до или через 1 ч после кормления) в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды (детям до 1 года – в 1 чайной ложке воды или материнского молока). Перед проглатыванием рекомендуется задержать препарат во рту на некоторое время.

Особенности применения

Афлубин не заменяет профилактическую вакцинацию от гриппа.

В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно не является вредной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение лекарственного средства должно быть прекращено.

В разовой дозе препарата Афлубин (5/10 капель) содержится 80/160 мг этилового спирта, поэтому данное средство не следует принимать лицам, страдающим от алкогольной зависимости, эпилепсии, пациентам с заболеваниями печени, головного мозга, беременным и кормящим грудью женщинам, детям до 2 лет. Содержание этилового спирта следует принимать во внимание при назначении лекарственного средства детям

Поскольку препарат содержит растительные природные компоненты, при хранении его может наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью. Информация о любом риске применения препарата в период беременности и кормления грудью до сих пор не зарегистрирована. Препарат применяют в период беременности и кормления грудью в случаях, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода / ребенка.

Дети. Применение гомеопатического средства Афлубин у детей до 2 лет противопоказано в связи с отсутствием достаточных данных. Применение у детей старше 2 лет возможно только после консультации врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Несмотря на содержание спирта, препарат в рекомендуемых дозах не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Побочные эффекты. В редких случаях у лиц с гиперчувствительностью на любой компонент препарата возможно возникновение аллергических реакций.

Взаимодействия

Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными средствами и методами лечения.

При применении Афлубин в комплексной терапии с другими препаратами рекомендуется соблюдать 20-минутного перерыва между приемом лекарственных средств.

Афлубин и алкоголь. В состав капель Афлубина входит этиловый спирт, поэтому прием алкоголесодержащих напитков никак не влияет на их фармакологические свойства.

Передозировка. Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Лекарственное средство содержит не менее 41,5% этилового спирта. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. Лечебное средство хранить в плотно закрытом флаконе, в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С, в недоступном для детей месте.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. "Рихард Биттнер АГ", Райснерштрассе 55-57, А-1030, Вена, Австрия.

Цена. От 112 до 250 грн. В зависимости от величины флакона.

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