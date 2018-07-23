Агрессия и раздражения: опасные последствия магнитной бури и как с ними справиться

Сегодня, 23 июля, – пик магнитных бурь, которые на себя ощутят метеозависимые украинцы

В зоне риска в связи с магнитными бурями в первую очередь – пожилые люди и дети. Но если знать, как правильно защитить организм, то последствия можно минимизировать.

Геомагнитная буря – это резкие отклонения геомагнитного поля Земли от нормы, объясняют ученые. По словам Михаила Орлюка, заведующего отделом геомагнетизму Института геофизики, самые сильные магнитные колебания оценивают в девять баллов, а сегодня ожидается четыре. "Земля имеет свое магнитное поле, такую невидимую защитную оболочку, она начинает колебаться… Магнитные бури могут выводить из строя бытовую технику и электрические подстанции", – говорит Михаил Орлюк.

Вспышки на солнце влияют не только на магнитное поле земли, но и на психическое состояние человека. Как правило, в это время снижается работоспособность, а агрессия и раздражение повышаются. Психотерапевт Алексей Шевцов советует заблаговременно узнавать о календаре магнитных бурь и в эти дни находить время для отдыха, радости и контролировать свои эмоции. Он советует следить за плечами: они должны быть опущенными. "Когда человек нервничает, кода он переполняется негативными эмоциями, у него подняты плечи и он может на кого-то накричать", – утверждает психотерапевт.

От магнитных бурь страдают более мужчины, чем женщины. Больше всего уязвима сердечно-сосудистая система. Имунолог Борис Скачко советует понизить уровень активности в этот период. "Те, у кого проблемы с эндокринной системой, со щитовидной железой, проблемы надпочечников, эти люди могут чувствовать себя хуже".

Уже завтра, магнитное поле земли нормализуется, прогнозируют геофизики. Следующие магнитные бури следует ожидать в начале августа.

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