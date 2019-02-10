Альгинатная маска для лица: польза и применение

Как сделать альгинатную маску в домашних условиях

Маски для лица делают кожу более упругой Фото: freepik.com

Что такое альгинатная маска, какую пользу и противопоказания она имеет, как ее правильно делать и наносить в домашних условиях – читайте в нашей статье.

Альгинатная маска: польза косметического средства

Альгинатная маска уже давно полюбилась модницами и красавицами за свои непревзойденные полезные свойства. Она считается одним из самых эффективных косметических средств по уходу за кожей лица. Альгинатная маска для лица изготавливается из бурых морских водорослей, в которых содержатся соли альгиновой кислоты. Это средство по своим качествам уникально тем, что обладает вяжузими свойствами и способно долго и надежно удерживать воду.

Кроме того альгинатная маска насыщает кожу витаминами, протеинами и минералами, улучшает обмен веществ, за счет чего лицо получает омолаживающий эффект, подпитывается и становится подтянутым, предотвращается старение, убирается отечность, морщинки и покраснения, сужает расширенные поры, а кожа насыщается кислородом, очищается от шелушений, получает более ровный тон и красивый цвет. Благодаря этому альгинатные маски так широко стали использоваться в современной косметологии.

Как сделать альгинатную маску в домашних условиях

Альгинатная маска – популярное средство для ухода за лицом в спа-салонах. Однако это средство легко можно изготовить и применить в домашних условиях. Для начала тщательно очистите кожу мицеллярной водой или молочком. Затем нанесите на лицо активное ухаживающее средство, например, эмульсию, сыворотку или концентрат, которые окажут более глубокое воздействие на кожу. Когда сыворотка впитается, сделайте маску. Исходное сырье альгинатных масок представляет собой сухой порошок. Возьмите 1 часть минеральной воды на 1 часть альгинатного порошка и перемешайте.

Сделать альгинатную маску можно в домашних условиях Фото: freepik.com

Альгинатная маска: как наносить бьюти-средство

Когда маска загустеет, при помощи кисти быстро и равномерно нанесите альгинатную маску густым и ровным слоем на лицо по массажным линиям, минуя веки и губы. Через несколько минут вы почувствуете, как кожа постепенно стягивается. Полежите в расслабленном состоянии 15-20 минут. По истечении этого времени альгинатная маска на лице застынет и приобретет эластичную консистенцию. Снимайте маску плавным и быстрым движением, начиная с подбородка по направлению ко лбу. Затем протрите кожу тоником и нанесите крем для лица.

Для лучшего эффекта, обновления и омоложения кожи рекомендуется пройти курс из 8-15 альгинатных масок для лица.

Альгинатная маска: противопоказания для применения

Несмотря на безопасность и гипоаллергенность, людям, имеющим аллергию на водоросли и морепродукты, желательно попробовать действие альгинатной маски на коже руки. Противопоказаниями к применению маски имеют онкобольные, а также люди с открытыми ранами кожи и с обострением хронических заболеваний.

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